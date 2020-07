Alejandra Rubio contesta a Amador Mohedano tras su ataque a María Teresa Campos

24/07/2020 ALEJANDRA RUBIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Muchas son las personas que están hablando públicamente de la ruptura de Alejandra Rubio con Tassio. La hija de Terelu Campos está pasando por un momento de incertidumbre tras haberse distancia del chico con la que la veíamos estas últimas semanas. Ahora, hay quien ha asegurado que podría estar reconciliándose con Álvaro Lobo, el primer amor de la nietísima Campos, pero ella lo niega.



Alejandra Rubio se ha mostrado visiblemente molesta cuando le hemos preguntado por su supuesta reconciliación con Álvaro Lobo: "Madre mía, no tengo nada qué decir, gracias". Cansada de todo lo que se está diciendo sobre la relación que tuvo con Tassio de la Vega y el amigo suyo que está hablando por los platós de televisión, nos ha confesado que: "No sé quién es este hombre. Muchas gracias".



En cuanto al comentario tan desafortunado de Amador Mohedano en el que decía que había que tener cuidado con lo que se decía de María Teresa Campos porque podría darle algo por la edad que tiene, Alejandra confesó que: "Si ha dicho eso, él sabrá. No me parece un comentario muy afortunado, pero bueno".



En medio de los rumores de una posible reconciliación con Álvaro Lobo, Alejandra acudió una noche más a trabajar. En cuanto a las declaraciones de Alonso Caparrós sobre su pronta incorporación al mundo de la televisión, la hija de Terelu Campos fue rotunda: "De verdad, es que no voy a contestar a eso, yo soy dueña de mi vida y hago lo que tengo que hacer".