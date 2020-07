Afganistán.-El Gobierno pide a los talibán "detener la violencia" y completar las liberaciones para el proceso de paz

15/02/2020 Ashraf Ghani, presidente de Afganistán POLITICA INTERNACIONAL Sven Hoppe/dpa



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Afganistán ha reclamado este viernes a los talibán que "detengan la violencia" y complete el proceso de liberaciones para iniciar las conversaciones de paz, después de que los insurgentes se mostraran dispuestos a arrancar el proceso en agosto si se completaban antes las excarcelaciones.



"Nuestra expectativa y la expectativa del pueblo afgano es que los talibán se preparen para el inicio de las conversaciones intraafganas lo antes posible", ha manifestado la portavoz del Ministerio para Asuntos de Paz, Najia Anuari.



En este sentido, ha pedido a los insurgentes que "creen las condiciones para la confianza deteniendo la violencia y completando la liberación de todos los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa secuestrados", según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Por contra, Anuari no se ha pronunciado de forma directa sobre las palabras del portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar, Suhail Shahin, quien abogó el jueves por iniciar conversaciones directas de paz con el Gobierno tras la Fiesta del Sacrificio, que concluye el 3 de agosto, en caso de que se haya completado el proceso de liberaciones en el que llevan inmersos varios meses.



"El Emirato Islámico está preparado para liberar a todos los presos de la otra parte que quedan antes de la víspera del Eid al Adha, siempre y cuando se libere a nuestros presos incluidos en la lista que ya hemos entregado", dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.



"De la misma forma, el Emirato Islámico de Afganistán está preparado para iniciar conversaciones intraafganas inmediatamente después del Eid, en caso de que el proceso de liberación de prisioneros haya sido completado", agregó Shahin.



La liberación de presos es una condición previa impuesta por los talibán, en línea con el histórico acuerdo de paz que firmaron el 29 de febrero con el Gobierno de Estados Unidos. El acuerdo contempla la excarcelación de 5.000 insurgentes y mil miembros de las fuerzas afganas antes del inicio de contactos directos con Kabul.



Hasta la fecha han sido liberados cerca de 4.200 talibán y más de 850 miembros de las fuerzas de seguridad, si bien el presidente afgano, Ashraf Ghani, destacó la semana pasada que el proceso de paz no avanzará hasta que "no esté claro el destino" de todos los miembros de las fuerzas de seguridad capturados por los insurgentes.