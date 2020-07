4-1. Cole domina, Stanton pega jonrón y Yanquis ganan a Nacionales

Fotografía de archivo de Giancarlo Stanton de los Yanquis, quien pegó su primer jonrón de la temporada en el partido contra los Nacionales. EFE/PETER FOLEY/Archivo

Washington, 23 jul (EFE).- El grito de "Play Ball" se escuchó de nuevo en el béisbol de las Grandes Ligas, con cuatro meses de retraso debido a la pandemia del coronavirus, pero el Día Inaugural que este año se dio cita en la capital de la nación tuvo a los Yanquis de Nueva York como los grandes protagonistas ganadores y también a la lluvia.

Los Bombarderos del Bronx llegaron al Nationals Park como el gran favorito a conseguir este reducida temporada el título de la Serie Mundial que defiende el equipo de la capital de la nación, y no tardaron en demostrar sobre el diamante todo el potencial que poseen con el nuevo abridor, Gerrit Cole, de gran líder que los guió al triunfo de 4-1, en partido reducido a cinco entradas y media.

Luego también tuvieron el bate explosivo de los jardineros, Giancarlo Stanton, que pegó su primer jonrón de la temporada, y al joven Aaron Judge, con tres impulsadas.

Stanton se unió a una lista de Yanquis que pegaron un jonrón en su primera aparición en el plato en el Día de Apertura. Algunas leyendas que figuran en la lista incluyen a Babe Ruth y Danny Tartabull.

Lo que comenzó como una tarde húmeda y nublada, con una temperatura de alrededor de 90 grados Fahrenheit (33 centígrados), se convirtió en un aguacero serio, repleto de truenos, relámpagos y remolinos de viento, lo que provocó un retraso en la parte superior de la sexta entrada.

Después de esperar 1 hora, 58 minutos, 15 minutos más de lo que se jugó, el partido se suspendió y entra en los libros como una victoria para Nueva York.

El tres veces ganador del Premio Cy Young, Max Scherzer (0-1) había ponchado a 11 y todavía estaba en el juego para los Nacionales cuando la acción se detuvo, su recuento de lanzamientos se acercaba a 100.

El derecho estelar permitió un jonrón de dos carreras al MVP Stanton de la Liga Nacional 2017 que viajó 459 pies en el primero, un doble RBI a Judge, Novato del Año 2017 de la Americana, en el tercero, y un sencillo RBI a Stanton en el quinto.

Cole (1-0) mostró al jugador que los Yanquis esperaban cuando lo firmaron como agente libre para un contrato de nueve años por 324 millones de dólares, el mayor acuerdo de un lanzador.

Solo cedió un hit en sus cinco entradas, el cuadrangular solitario de Adam Eaton en la primera entrada, una pelota que aterrizó en una de las lonas publicitarias azules que ahora se extiende sobre asientos no utilizados en el Nationals Park.

Este fue el comienzo oficial de lo que se planea como una temporada regular con solo 60 partidos, en lugar de los 162 habituales, con, al menos al principio, sin espectadores, en lugar de los 40.000 más o menos que generalmente serían en el Día de Apertura en la capital de la nación y con cambios de reglas clave.

Esos incluyen el acuerdo del jueves para expandir los playoffs de 10 a 16 equipos; usando bateadores designados en cada partido, no solo en los estadios de la Liga Americana; y el colocar a un corredor en segunda base para comenzar cada media entrada en extras.

En estos tiempos más polarizados en los Estados Unidos, ciertamente hubo quienes estaban contentos y tal vez aliviados de que uno de los principales deportes de equipo de América del Norte, el llamado pasatiempo nacional, finalmente regresó, disputando partidos reales la noche del jueves.

Sin embargo, también hubo quienes se preguntaban si es una buena idea jugar estos partidos a medida que el brote de COVID-19 empeora en algunas partes del país.

En una elección adecuada para una ceremonia previa al juego que incluyó guiños al título de los Nacionales y al movimiento Black Lives Matter, los jugadores de ambos equipos sostuvieron conjuntamente un largo trozo de tela negra, luego se arrodillaron a lo largo de las líneas de falta antes de ponerse de pie para el himno nacional.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, hizo el primer lanzamiento mientras usaba una máscara y su acción desde el montículo perdió la marca por mucho.

Los 266 días entre el juego final de la Serie Mundial (Scherzer comenzó el Juego 7 para Washington contra el exequipo de Cole, los Astros de Houston) y el jueves marcó la brecha más larga entre los partidos desde que comenzaron las ligas profesionales de béisbol en 1871.

"Una larga espera", declaró el campocorto estelar de los Yanquis, la joven estrella, el venezolano Gleyber Torres, que se fue en blanco en dos turnos al bate e impulsó carrera.

Mientras que otro pelotero latino, el tercera base colombiano Gio Urshela se fue de 2-1 con anotación e impulsada, siendo otro de los jugadores destacados de los Yanquis.

El partido también dejó la ausencia de aficionados, algo que algunos jugadores como el jardinero Brett Gardner, de los Yanquis, admitió que hacía sentirse algo "extraño" en el campo, aunque algunos se atrevieron a acercarse hasta las afueras del Nationals Park.

Tampoco estuvieron por haber dado positivo al COVID-19, Soto y el cerrador estelar de los Yanquis, el cubano Aroldis Chapman, mientras que los veteranos de los Nacionales, Ryan Zimmerman y Joe Ross, se salieron de la temporada debido a preocupaciones relacionadas con la salud.