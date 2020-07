Xi enfrenta a China contra el mundo para mantenerse en el poder

(Bloomberg) -- Menos de cuatro meses antes de las elecciones estadounidenses, el presidente Donald Trump ha convertido su dura política hacia China en una pieza central de su campaña para mantenerse en el poder.

En Pekín, el presidente Xi Jinping se está preparando de manera similar para su propia competencia por el liderazgo de China en 2022, cuando se espera una reunión de una vez cada cinco años para elegir a los principales líderes del Partido Comunista y establecer prioridades políticas. Si bien los 1.400 millones de ciudadanos del país no tienen voto, la opinión pública sigue siendo importante cuando se trata de cuánto apoyo puede obtener Xi de los principales líderes del partido para su gobierno indefinido.

Un pilar crucial de ese apoyo ha sido la personificación de Xi de mantenerse “alto y firme” en el mundo, una imagen que él ha blandido al afirmar con fuerza las reclamaciones en el Mar de China Meridional, gastar miles de millones para mejorar el hardware militar y reforzar el control de Pekín sobre Hong Kong. Si bien eso ha generado un nacionalismo que ha impulsado su apoyo, ayudando a que Xi sea el líder más poderoso del país desde Mao Zedong, también ha puesto a China en curso de colisión con el resto del mundo.

China “casi ha creado una dinámica en la que tiene que ser externamente asertiva para que el partido mantenga el control a nivel nacional, por lo que hay casi una especie de impulso de enfrentarse con los intereses, valores y sensibilidades de otros países”, dice Rory Medcalf, profesor de la Universidad Nacional de Australia que escribió “Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World’s Pivotal Region”.

“Eso es obviamente muy perjudicial para los intereses de China a largo plazo. En realidad es muy perjudicial para todos nosotros”.

‘Algo de resistencia‘

El deterioro de los lazos entre Estados Unidos y China –el cierre del consulado de Houston fue la última en una larga serie de acciones de ojo por ojo– es solo la punta del iceberg. En los últimos meses, más países se han pronunciado en contra de las acciones chinas en lugares como Hong Kong y Xinjiang. Y los diplomáticos de China, ansiosos por complacer a los líderes del partido, se han enfrentado con países que van desde el Reino Unido y Australia hasta India y Kazajstán.

Una nueva purga dentro de las filas del Partido Comunista puede explicar por qué los funcionarios están tan ansiosos por demostrar su lealtad. Quishi Journal, la revista oficial del partido, publicó extractos de los discursos de Xi de este mes que dicen que el liderazgo del partido debe estar incorporado en “todos los aspectos y todos los vínculos” de la sociedad. Un editorial acompañante llamó a Xi el “árbitro definitivo”.

“Su campaña para permanecer en el poder en el XX Congreso del Partido definitivamente ha comenzado”, afirma Susan Shirk, presidente del 21st Century China Center en la Universidad de California, San Diego. “Es muy probable que haya algo de resistencia debajo de la superficie en el sistema, y 2022 será muy interesante”.

La mayor pregunta que se avecina sobre la política china es cuándo Xi, de 67 años, se hará a un lado, tras romper con las prácticas de sucesión establecidas después del tenso mandato de Mao. Se ha comprometido a transformar a China en una potencia líder global para 2050, con una próspera clase media, un ejército fuerte y un ambiente limpio.

En las últimas semanas, Xi ha tratado de eliminar el disenso entre las fuerzas de seguridad de China. La Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos, el órgano del partido que supervisa la policía, los fiscales y los tribunales del país, anunció una campaña de “educación y rectificación” para “eliminar completamente los tumores” del sistema de justicia. Su principal funcionario comparó la campaña –que durará hasta 2022, cuando expire el mandato de Xi como líder del partido– con una purga política que consolidó la posición suprema de Mao hace más de 75 años.

Xi también colocó a las fuerzas de reserva del Ejército Popular de Liberación bajo el control directo del gobierno central y la Comisión Militar Central, cambiando una regla por la cual dependían tanto del EPL como el gobierno local. También tomó medidas para silenciar a los críticos de la respuesta de su gobierno a la pandemia, al tiempo que otorga la máxima prioridad a “salvaguardar la seguridad del régimen”.

Tormenta perfecta

Si bien los ciudadanos de China no se rebelarán contra Xi, un “escenario de tormenta perfecta“ en el que un aumento de casos de covid-19 obligue a otro confinamiento, las acciones chinas colapsen y los países presionen a las compañías para que retiren las inversiones podría generar divisiones en el liderazgo” afirma Steve Tsang, director del Instituto SOAS China de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Eso es peligroso para Xi, dice, debido al precedente que estableció al encarcelar al exjefe de seguridad Zhou Yongkang después de retirarse del Comité Permanente del Politburó, el organismo más poderoso de China.

“Él sabe que tiene muchos enemigos, y los enemigos no son disidentes”, dijo Tsang. “Los enemigos están dentro del escalón más alto del Partido Comunista”.

En este momento no hay razón para pensar que Xi se enfrenta a amenazas inminentes. Si bien el manejo inicial de la pandemia por parte de su gobierno generó una insatisfacción generalizada, la capacidad posterior de Xi para reducir los casos y reiniciar la actividad económica ayudó a mitigar el daño, y se comparó positivamente con las respuestas de países como EE.UU., donde el virus aún se está extendiendo.

La economía china también continuó expandiéndose a pesar de tasas de crecimiento más lentas que bajo su predecesor. Datos económicos publicados en julio sugieren que el país está de vuelta en el camino hacia la recuperación, a pesar de que las cifras mostraron tendencias preocupantes, como una disminución en las ventas minoristas y una caída en la inversión de las empresas privadas. Esta semana, Xi instó a las empresas a innovar y prometió abrir aún más la economía, diciendo que China “permanecerá del lado correcto de la historia”.

“Su posición es mucho más segura que nunca, en gran parte debido a su éxito, desde la perspectiva china, en contener el coronavirus”, dice Cheng Li, director del Centro de China John L. Thornton de Brookings Institution. “No debemos subestimar su capacidad y su popularidad”.

Surgen disputas

Aunque medir la opinión pública en China siempre es difícil debido a la estricta censura, un estudio de la Universidad de Harvard publicado este mes mostró que las tasas de satisfacción entre los ciudadanos chinos en 2016 habían aumentado notablemente en todos los niveles de gobierno en comparación con 2003, y los funcionarios son considerados “más capaces y efectivos que nunca”. Descubrió que los ciudadanos responden positiva y negativamente a los cambios mensurables en su bienestar, lo que podría ser una “espada de doble filo”.

“Si bien el PCCh aparentemente no está bajo amenaza inminente de agitación popular, no puede dar por sentado el apoyo de su gente”, señala.

Sin elecciones democráticas, el Comité Central de aproximadamente 200 miembros del Partido Comunista elige nominalmente al líder del partido y los legisladores eligen al presidente, títulos que posee Xi. En realidad, las posiciones de liderazgo se dividen detrás de escena entre varias facciones, un proceso que comienza varios años antes del Congreso del Partido y sigue siendo en gran medida una caja negra para los extraños.

Mientras que hace una década era posible ver al gobierno como una entidad separada, bajo Xi el partido se ha convertido en primordial, asegura Rana Mitter, directora del Centro de China de la Universidad de Oxford. Eso ha contribuido a un aumento en las disputas fronterizas al mismo tiempo, dijo, ya que promover el nacionalismo se ha vuelto más importante que crear nuevos vínculos diplomáticos.

La consolidación del poder de Xi lo ha hecho a la vez más seguro y más vulnerable, y cualquier error como la respuesta inicial al covid-19 proporciona una oportunidad para cualquier rival, dice Tsang de la Universidad de Londres. En el escenario mundial, dice, la Administración de Xi está “peleando con todos”.

“Cuando gobiernas como autócrata, realmente no puedes permitirte mostrar signos de debilidad”, dijo Tsang. “Y esto es lo que tenemos con Xi Jinping”.

