Trump cancela la convención republicana en Florida por el rebrote de coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organiza una reunión del grupo de trabajo sobre la respuesta al coronavirus en la Casa Blanca, en Washington. REUTERS/Kevin Lamarque

Por Simon Lewis

WASHINGTON, 23 jul (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que ordenó cancelar la convención del Partido Republicano que lo designará candidato para los comicios de noviembre y que estaba programada para agosto en Florida, debido al aumento de los casos de coronavirus en el estado.

Trump, que ya había tenido que trasladar parte de la convención desde Carolina del Norte a Florida debido a las restricciones para reunirse, dijo que no era el momento adecuado para celebrar una gran reunión.

"El momento para este evento no es el adecuado", comentó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "No está bien con lo que ha pasado recientemente, con el brote en Florida, tener una gran convención. No es el momento adecuado".

El presidente dijo que ordenó a sus asesores que cancelaran el evento "para proteger al pueblo estadoundense".

Los delegados republicanos se reunirán en Charlotte, Carolina del Norte, el lugar original de la convención, en la semana que comienza el 24 de agosto, dijo Trump.

El presidente estadounidense se dirigirá a la convención, pero "de una forma diferente" y dijo que había planes para los llamados "telemítines" en la semana.

Trump, que se espera que se enfrente al candidato demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, había trasladado el evento de Charlotte a Jacksonville, en Florida, después de que el gobernador de Carolina del Norte se negó a garantizar que pudiera celebrar un gran evento en el estado.

Florida es ahora uno de los estados más golpeados por la enfermedad con más de 390.000 casos de coronavirus y más de 5.600 muertes, según un recuento de Reuters.

(Reporte de Simon Lewis; Editado en español por Javier López de Lérida)