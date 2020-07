Trout decide jugar para los Angelinos pese a la pandemia

En la imagen, Mike Trout de Angelinos de Los Ángeles durante un partido de la MLB. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El guardabosque estelar Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, que inicialmente tenía dudas sobre si jugar o no la temporada, finalmente decidió estar con el equipo cuando el viernes inicie la temporada regular frente a los Atléticos de Oakland.

Trout, que tenía dudas sobre participar en el campeonato debido a la pandemia del coronavirus, dijo en una videoconferencia que va a jugar.

Los Angelinos inician la temporada fuera de su campo contra sus rivales de estado, los Atléticos, en el Coliseum de Oakland.

Las dudas de Trout eran porque su esposa, Jessica, dará a luz al primer hijo de la pareja, un niño, a principios de agosto. Los detalles aún no se han resuelto, pero Trout espera estar presente para el parto.

La fecha de nacimiento coincide con un día libre para los Angelinos, justo antes de un viaje de seis juegos por carretera a Seattle y Arlington (Texas).

Trout señaló que está preocupado por la forma en que el coronavirus podría propagarse cuando los equipos comiencen a viajar, pero dijo que está satisfecho con el proceso de las mayores para evitar el contagio.

"Los muchachos han sido respetuosos con los demás", destacó Trout. "Todos han asumido la responsabilidad de usar una máscara y distancia social y estar seguros, y estamos viendo eso. Los resultados están ahí", subrayó.

Agregó que "ir a diferentes ciudades donde el contagio es alto en este momento, va a ser difícil. Pero a partir de ahora, todo es genial".

Trout está preocupado por dar positivo y transmitir el virus a su esposa, lo que al menos obligaría a cada uno de ellos a ponerse en cuarentena lejos de su hijo recién nacido.

El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, A.J. Pollock, pasó por una situación similar, y estuvo 14 días sin ver a su hija prematura después de dar positivo.

Su esposa tuvo que permanecer en cuarentena durante 10 días, a pesar de que no dio positivo.