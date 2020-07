TikTok inicia fondo de US$200M para ayudar a estrellas de EE.UU.

(Bloomberg) -- TikTok, aplicación propiedad de la empresa china ByteDance Ltd., le está dando a su principal talento de Estados Unidos una razón para quedarse, aunque el presidente Donald Trump amenace con una prohibición

TikTok creó un fondo de US$200 millones que se distribuirá a algunos usuarios estadounidenses con alto número de seguidores para alentarlos a continuar subiendo contenido innovador, dijo la compañía. TikTok ya ayuda a sus estrellas a encontrar asociaciones publicitarias y acuerdos con agencias de talento de Hollywood. Ahora el fondo ayudará a garantizar que los creadores estadounidenses también obtengan medios de vida directamente con TikTok.

Los creadores estadounidenses deberán aplicar al fondo a partir de agosto. Deben ser mayores de 18 años, publicar constantemente y cumplir con un cierto umbral de seguidores. La capacidad de las estrellas de TikTok de “conectarse y alegrar a grandes audiencias ya ha impulsado a miles de creadores a asociaciones de marca, patrocinios y acuerdos de representación con algunas de las mayores agencias de talentos de Hollywood”, dijo Vanessa Pappas, gerente general de la aplicación en EE.UU., en una publicación de blog. “En un tiempo relativamente corto, TikTok ha crecido hasta convertirse en una fuente de ingresos y oportunidades para los creadores y sus familias”. Con el tiempo, TikTok explorará fondos similares en otros países.

TikTok también ha firmado un par de acuerdos con compañías de música este año que aumentan el pago por el uso de canciones, y está en proceso de negociar acuerdos con las compañías de música más grandes.

Este incentivo adicional llega en un momento en que los usuarios de TikTok temen sobre lo que sucederá con su hábito, y en algunos casos, su fama incipiente, si Trump cumple con las amenazas de prohibir la aplicación. A principios de este mes, el presidente dijo que podría proceder, como represalia contra China por la propagación del covid-19. Otros funcionarios del Gobierno de EE.UU., incluido el secretario de Estado, Michael Pompeo, han advertido contra el uso de TikTok por razones de seguridad de datos, para que información sobre ciudadanos estadounidenses no caiga en manos del Gobierno chino.

TikTok ha dicho repetidamente que no se almacenan datos estadounidenses en servidores chinos ni se envían a Pekín. La compañía ha estado contratando mucho en EE.UU. y buscando reducir la asociación con su propietario. Entretanto, la aplicación ha ganado popularidad. En EE.UU., TikTok ha sido descargado más de 165 millones de veces, según Sensor Tower.

Nota Original:TikTok Starts $200 Million Fund to Help U.S. Stars Make Careers

©2020 Bloomberg L.P.