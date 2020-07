Solo el 7,8 de las empresas mexicanas ha recibido apoyos ante crisis de COVID

Vista del nuevo billete de 500 pesos que fue presentado el lunes 27 de agosto de 2018, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 23 jul (EFE).- El 93,2 % de las empresas mexicanas ha sufrido algún tipo de afectación económica desde el inicio de la crisis económica derivada de la COVID-19 pero solo el 7,8 % ha recibido apoyos para solventar la situación, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La encuesta sobre el impacto económico generado por la pandemia, llevada a cabo entre el 7 de mayo y el 12 de junio con una muestra de casi 5.000 empresas, reveló que el 59,6 % de las compañías llevaron a cabo cierres temporales por la cuarentena.

La mayoría de las que pararon, un 46,7 %, lo hicieron durante más de 21 días y sobre todo fueron microempresas (93,4 %).

De acuerdo con la encuesta, el 93,2 % de las compañías han sufrido afectaciones económicas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado 362.000 enfermos confirmados y 41.190 decesos en el país, mientras que el 6,8 % no se han visto afectadas.

De las compañías afectadas, un 91,3 % ha tenido una disminución de ingresos, un 72,6 % ha sufrido una baja de demanda de sus bienes o servicios y un 33,9 % se ha resentido por la escasez se productos.

De acuerdo con el Inegi, el porcentaje promedio de disminución de los ingresos de las empresas encuestadas es el 56,3 %, el de la baja de demanda es del 54,6 % y el de escasez de productos es del 44 %.

El fuerte impacto de esta crisis a las empresas contrasta con el acceso a apoyos, puesto que solo el 7,8 % de las compañías ha recibido alguna ayuda del Gobierno o de organizaciones empresariales y sociales, mientras que el 92,2 % no lo ha logrado.

De las que recibieron apoyos, el 54,3 % fueron transferencias de efectivo, el 11,8 % aplazamiento de pagos de créditos, el 8,9 % acceso a créditos nuevos, el 8,6 % aplazamiento de pagos por servicios, el 8,6 % préstamos con tasas de interés subsidiadas y el 6,7 % apoyos fiscales y subsidios a la nómina.

En cuanto a las políticas que hay que llevar a cabo para superar la crisis, las opiniones de las empresas difieren según su tamaño.

Las grandes empresas solicitan diferimiento de impuestos, reducciones fiscales y subsidios a la nómina, mientras que las pequeñas empresas apuestas por aplazamiento de pagos por servicios, transferencias de efectivo y acceso a créditos.

El 60,2 % de las compañías han aplicado acciones operativas durante esta crisis, mientras que el 39,8 % no lo han hecho.

Sobre todo, han diseñado entregas de pedidos a domicilio (45 %), promociones especiales (33,8 %), trabajo desde casa (32,6) % y venta por internet (29,6 %).

Tras el cierre económico de la economía no esencial durante abril y mayo, el Gobierno de México dio luz verde a un plan de reapertura según la situación de la epidemia en cada estado, aunque la enfermedad se sigue propagando con fuerza.