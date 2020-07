Situación de la libertad de información en España es preocupante, según estudio

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / Archivo

Bruselas, 23 jul (EFE).- España atraviesa una "situación preocupante" en varios aspectos clave para el mantenimiento de la libertad de expresión y de prensa, según el último informe del Instituto Universitario Europeo, publicado hoy y avalado por la Comisión Europea (CE).

"No es un estudio de la Comisión, pero es parte importante de nuestro trabajo en materia de medios de comunicación", indicó la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para Valores y Transparencia, Vera Jourová, al presentar el informe de ese Instituto con sede en la ciudad italiana de Florencia.

Jourová compareció en rueda de prensa junto al comisario para el Mercado Único, Thierry Breton, y ambos urgieron a los países a apoyar al sector de la prensa.

En el caso de España, el Instituto ve un riesgo medio en lo relativo a la libertad de expresión y alto en lo referente a la libertad de información, e incide en la necesidad de "modificaciones urgentes" en varias normativas.

"Como declaró la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y otras organizaciones en diciembre de 2019 en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, algunas normas relacionadas con la libertad de expresión en España contribuyen a crear un panorama 'vergonzoso y sombrío'", recoge el informe.

El estudio, que se enmarca dentro del "Monitor de la pluralidad de los medios", se refiere a la etapa 2018-2019 y su versión española está desarrollado por tres investigadores de la Universidad Ramon Llull.

Pese a incidir en la necesidad de reformas estructurales a nivel legal, el estudio también considera que la "polarización" y el contexto político "hace que el consenso sea complicado para llevar a cabo las acciones necesarias".

Con relación al informe previo del monitor se destaca la aprobación del denominado Decreto Digital, aprobado en 2019, y que "hace posible bloquear redes y contenido digital sin consentimiento digital".

El ejercicio de la profesión periodística también se ha dificultado en los últimos años, añade el informe.

En este sentido, se hace referencia a "66 ataques registrados" a periodistas tras la sentencia del denominado "procés" o el "boicot" de Vox a varios informadores que no pudieron entrar en actos electorales de la formación.

Cuenta con un riesgo especialmente alto (con 81 puntos porcentuales sobre 100 en una escala que contempla distintos factores) la concentración mediática, que redunda directamente en los ingresos publicitarios.

"La concentración del mercado publicitario de dos grandes operadores de televisión ha sido confirmada con una sanción histórica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, no existe un marco legal que impida la concentración en el mercado de la prensa o las plataformas en línea", señala el informe.

También se hace mención a la situación de Radio Televisión Española (RTVE), cuyo marco legal y de gestión ha estado en debate en los últimos años.

"Los partidos no han podido llegar a un acuerdo para configurar el Consejo de Administración (...) Otro claro ejemplo de cómo la situación política no contribuye al pluralismo en España", concluye.