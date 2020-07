Salud.-Investigadores identifican un posible objetivo farmacológico para el cáncer de próstata

01/01/1970 Las flechas rojas indican las células cancerosas de la próstata que han hecho metástasis en los ganglios linfáticos de un ratón genéticamente modificado. Este proceso se bloquea en ratones que carecen de la enzima PHLPP2 SALUD NOWAK ET AL., 2019



Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston (BUSM) han descubierto que la proteína BRD4 podría ser un nuevo objetivo importante para prevenir las metástasis de cáncer de próstata resistentes a la castración, según publican en la revista 'Prostate Cancer and Prostatic Disease'.



El cáncer de próstata resistente a la castración es una forma altamente agresiva de cáncer de próstata que a menudo conduce al desarrollo de metástasis letales.



El tratamiento estándar generalmente incluye la interrupción de la señalización del receptor de andrógenos con medicamentos llamados terapia de privación de andrógenos que, si bien es efectiva durante un promedio de dos o tres años, finalmente no impide la progresión del cáncer, debido a la resistencia adquirida a los medicamentos. Luego, los pacientes desarrollan metástasis y ya no es posible curar el cáncer.



Bajo la dirección del doctor Gerald V. Denis, de la BUSM, profesor asociado de Medicina y Farmacología, los investigadores han estudiado durante mucho tiempo una familia de tres proteínas estrechamente relacionadas, llamadas proteínas de bromodominio BET, compuestas por BRD2, BRD3 y BRD4, que regulan la expresión génica. Los investigadores de la BUSM fueron los primeros, en la década de 1990, en mostrar cómo funcionan estas proteínas en el cáncer humano.



Los investigadores examinaron líneas celulares de cáncer de próstata que modelan formas comunes de cáncer de próstata que son resistentes a la terapia de privación de andrógenos y descubrieron que BRD4, pero no miembros similares de la familia BRD2 o BRD3, regulan la expresión de proteínas clave que contribuyen directamente a la progresión de la enfermedad del cáncer de próstata.



"Estos hallazgos son nuevos porque, hasta ahora, no estaba claro cuál de las proteínas de la familia BET regula los programas transcripcionales, o cómo influyen en la morfología de las células de cáncer de próstata, la motilidad y la invasividad, cada uno de los cuales está asociado con la capacidad de hacer metástasis", explica el primer autor Jordan Shafran, investigador en el departamento de medicina molecular y traslacional de la BUSM.



Según los investigadores, estos hallazgos son significativos porque las opciones terapéuticas actuales para el cáncer de próstata resistente a la castración son limitadas y se centran principalmente en la supresión de las células tumorales de próstata que dependen de la señalización del receptor de andrógenos.



"A medida que las células tumorales de próstata se vuelven resistentes a la terapia, su dependencia de la señalización del receptor de andrógenos se reduce y se activan mecanismos de señalización alternativos. De esta mezcla compleja, surgen las células metastásicas", agrega Denis, autor del estudio.



Los investigadores creen que es imperativo identificar nuevos objetivos que regulen la expresión de factores de transcripción críticos en diversos tipos de células de cáncer de próstata para bloquear la migración, la invasión y la eventual metástasis.