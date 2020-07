Revisión estratégica del BCE profundizará en la política fiscal

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo está reiniciando su revisión estratégica, que ahora incluirá una mirada más profunda del impacto de la política fiscal en la zona del euro.

“La política fiscal y monetaria en una unión monetaria” se agregó a los flujos de trabajo que describen el alcance de la revisión, que agrega temas como la inflación, la digitalización y el cambio climático. Se produce pocos días después de que los líderes de la Unión Europea acordaron un paquete de estímulo histórico de 750.000 millones de euros (US$869.000 millones) que incluye un plan para ofrecer deuda conjunta.

Apenas unos meses después de iniciar el proceso, el BCE decidió en abril posponer la revisión mientras los encargados de las políticas se enfocaban en tratar de contener las consecuencias económicas de la pandemia. Las nuevas reglas de distanciamiento social también forzaron la cancelación de conferencias y eventos con el público en general.

La presidenta, Christine Lagarde y el economista jefe, Philip Lane, ahora realizarán el 21 de octubre su primer evento para escuchar a organizaciones de la sociedad civil en formato virtual, dijo el BCE el jueves. Los bancos centrales nacionales planifican sus eventos de los últimos tres meses de este año o del primer trimestre de 2021.

Si bien se suponía que la revisión concluiría a mediados del próximo año, Lagarde dijo a principios de este mes que lo más probable es que concluya la segunda mitad de 2021, “porque hay mucho trabajo por hacer”.

Nota Original:ECB’s Strategic Review Will Take a Deep Dive Into Fiscal Policy

