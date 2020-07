22/07/2020 ¿Qué hizo Ágatha Ruiz de la Prada el día de su cumpleaños?. MADRID, 23 (CHANCE) Hace unos días la vimos sentada en el Deluxe junto a su hija Cósima. Madre e hija demostraron delante de cámara la complicidad que ambas poseen y la buena relación que tienen. Lo cierto es que la diseñadora está viviendo uno de sus mejores momentos, después de que su relación con Luismi no funcionara, ahora se ha abierto de nuevo al amo y parece que está disfrutando como nunca. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hace unos días la vimos sentada en el Deluxe junto a su hija Cósima. Madre e hija demostraron delante de cámara la complicidad que ambas poseen y la buena relación que tienen. Lo cierto es que la diseñadora está viviendo uno de sus mejores momentos, después de que su relación con Luismi no funcionara, ahora se ha abierto de nuevo al amo y parece que está disfrutando como nunca.



Este miércoles la diseñadora cumplía 60 años y ya sabemos el ritmo de trabajo que lleva estos últimos años... Por la noche la vimos colaborando en Lazos de Sangre, pero ¿qué hizo Ágatha Ruiz de la Prada por la tarde?



Como no podía ser de otra forma, la diseñadora no pudo dejar de trabajar ni en el día de su cumpleaños. Por la tarde, la vimos acompañada de su amiga Susana Uribarri caminando por las calles de Madrid con alguno de sus últimos diseños. Las dos iban acompañadas de un agente de seguridad, y es que aunque no sabemos a dónde se dirigían, nos queda claro lo cabezona y profesional que es Ágatha.



Seguro que está esperando a que llegue el fin de semana para celebrar por todo lo alto, en una de esas fiestas que tanto le gusta, sus 60 años. Acompañada de todos sus amigos, familiares y su pareja, Luis Gasset, Ágatha Ruiz de la Prada puede que celebre su cumpleaños en los próximos días.