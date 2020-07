Protesta de trabajadores de aerolínea Latam en Argentina

Buenos Aires, 22 Jul 2020 (AFP) - Decenas de empleados de la aerolínea chileno-brasileña LATAM protestaron este miércoles frente al Aeroparque de Buenos Aires en reclamo de garantizar sus puestos de trabajo, luego de que el gobierno argentino le negara a la compañía la posibilidad de abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis."Estamos acá defendiendo los puestos de trabajo, la continuidad y pidiendo que pare con la extorsión que está llevando a cabo para poder desmembrar la empresa de manera ilegal, extorsionando y empujándonos a tomar retiros voluntarios", dijo a la AFP el tripulante de cabina Franco Fernández, de 29 años.Fernández dijo que la empresa tiene que "dar la cara y blanquear qué quiere hacer acá. Si tiene un plan de achicamiento o si se quiere ir del país, que lo haga pero con los mecanismos legales".El martes, el ministerio de Trabajo rechazó un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis -que permite el despido de empleados pagando el 50% de las indemnizaciones-, dado que un decreto del gobierno de Alberto Fernández prohíbe los despidos sin causa mientras dure la pandemia del coronavirus o en su defecto, rige la doble indemnización."A nosotros no nos interesan las indemnizaciones queremos seguir trabajando queremos seguir siendo aeronáuticos", advirtió Paula Viñas, 51 años, trabajadora del sector de tráfico de Aeroparque.Según Paula Viñas, que cobra hace tres meses el 50% de su salario, la compañía "usó la pandemia para ajustar y flexibilizar".El pedido ante la cartera laboral había sido presentado por la aerolínea el 17 de junio, cuando LATAM anunció en Santiago de Chile el cese de las operaciones por tiempo indeterminado de su filial argentina, tras 15 años en este país y 1,715 empleados.Según la compañía, la mayor de Latinoamérica, la decisión fue motivada porque con "las condiciones de la industria local (argentina), agravadas por la pandemia del covid-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable".LATAM Airlines Argentina dejó de volar a 12 destinos domésticos, mientras que sus otras filiales seguirán operando a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú.La protesta frente al Aeroparque respaldó a una veintena de trabajadores que permanecen en el hangar para evitar el retiro de los aviones por parte de LATAM, dijeron en la manifestación con banderas argentinas y carteles donde se leía "LATAM ninguna familia en la calle". "Nosotros tenemos personal adentro del hangar, que está en su lugar de trabajo porque todos los que estamos acá somos planta permanente, no somos despedidos ni tenemos ningún telegrama que nos desvincule de la compañía, hasta el momento", afirmó Sergio Jiménez, 45 años, dirigente del Sindicato de Técnicos y Operativos. cr-ls/gfe -------------------------------------------------------------