Portaltic.-Microsoft presenta los nuevos títulos para la familia Xbox: Halo Infinite, Forza Motorsport y S.T.A.L.K.E.R. 2

23/07/2020 Xbox Games Showcase



Microsoft ha presentado en Xbox Games Showcase los juegos que llegarán a la familia de consolas de Xbox Series, tanto de estudios propios como de terceros, como Halo Infinite y Forza Motorsport, así como optimizaciones de títulos ya conocidos para Xbox Series X.



Halo Infinite es el juego que acompañará a la videoconsola en su lanzamiento a finales de 2020. Se trata del Halo "más expansivo" y el 'gameplay' que la compañía ha compartido trae al jefe maestro y la facción enemiga de los Desterrados.



Este juego estará disponible también para Xbox One, Windows 10 y Steam, y en Game Pass en su lanzamiento para consola y PC.



La franquicia de Forza es otra de las que llegarán a Xbox Series X. La compañía ha mostrado Forza Motorsport, actualmente en desarrollo, y Forza Horizon 4 optimizado. También estarán optimizados Gears 5, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps y Sea of Thieves.



También se ha anunciado la tercera entrega de State of Decay y un nuevo título de Fable. De la mano de Obsidian llegará la primera expansión de The Outer Worlds: Peril on Gorgon, que estará disponible el 9 de septiembre por 14,99 euros, y el juego Grounded, en el que el jugador, con hasta cuatro amigos, deberá investigar su patio trasero evitando ser devorados. También es Avowed, un rpg en primera persona que se desarrolla en el mundo fantástico de Eora.



S.T.A.L.K.E.R. 2 es otro de los títulos que llegarán a la nueva videoconsola y en esta ocasión permitirá explorar la Zona. Se mantiene la vida virtual de los seres del juego con herramientas de inteligencia artificial, que en esta ocasión se ha actualizado para controlar "el estado del mundo y el comportamiento de los personajes y mutantes, haciendo que la Zona cambie y esté realmente viva".



Por su parte, As Dusk Falls es una propuesta de historia interactiva con la que debuta INT./NIGHT. En ella se muestran, a dos familias cuyas historias se encuentran en el desierto de Arizona, en 1999, y una trama que alcanza un periodo de 30 años.



El evento también ha permitido tener un primer contacto con la campaña de CrossfireX, y la influencia que tiene el cambio de perspectiva en la percepción con The Medium, un juego de terror psicológico. Y ExoMecha, un shooter competitivo en primera persona.



Everwild es un juego en desarrollo que permite jugar como un Eterno para crear lazos con el mundo que nos rodea. Tell Me Why, de los creadores de Life is Strange, sumerge al jugador en los recuerdos de infancia de dos hermanos gemelos con un vínculo sobrenatural, mientras que Echo Generation se centra en un grupo de niños que investiga sucesos sobrenaturales en su pueblo.



A las consolas de Microsoft llegarán también Warhammer 40.000: Darktide, Phantasy Star Online 2: New Genesis, The Gunk, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, Balan Wonderworld, Tetris Effect: Connected, Psychonauts 2, Hello Neighbor 2 y Watch Dogs: Legion.