Portaltic.-Android 11 se llama Red Velvet Cake, pero solo a nivel interno

MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Android 10 inauguró una nueva forma de denominación para las versiones del sistema operativo Android: con él la compañía eliminó el tradicional dulce y dejó solo el número, una situación que a nivel interno no se mantiene, ya que Android 11 tiene su correspondiente nombre de postre.



Los usuarios conocerán Android 11 como Android 11, sin más añadidos, pero a nivel interno, los desarrolladores han seguido el orden alfabético para conceder el nombre de un dulce a esta versión. Al corresponderle la erre el elegido ha sido 'Red Velvet Cake' (pastel de terciopelo rojo).



Así lo ha confirmado el vicepresidente de ingeniería en Android, Dave Burke, durante su intervención en el programa de YouTube sobre tecnología 'All About Android'. Precisamente, el año pasado Burke desveló también en este programa el nombre en clave que recibió Android 10: Quince Tart (pastel de membrillo).