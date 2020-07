Piden justicia para Payá y Cepero en el octavo aniversario de sus muertes

En la imagen, Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL). EFE/Lenin Nolly/Archivo

Miami, 22 jul (EFE).- El movimiento Cuba Decide rindió este miércoles un homenaje póstumo a los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en el que se reclamó justicia por el "atentado" del que, según las conclusiones de una investigación de Human Rights Foundation (HRF), fueron víctimas hace ocho años.

La "responsabilidad directa" del régimen cubano en las muertes de Payá y Cepero quedó "clara" en esa investigación, subrayó Álvaro Piaggio, del equipo jurídico de HRF, en una rueda de prensa virtual incluida en el programa conmemorativo de Cuba Decide.

La jornada en homenaje a los dos "mártires de la democracia", como los denominó Cuba Decide, se llevó a cabo de manera virtual con actividades en diversos países y participación, entre otros, del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el eurodiputado español Hermann Terscht y el político democristiano chileno Patricio Walker.

Estos dos últimos intervinieron junto a Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), en un coloquio sobre "la raíz del mal" en América Latina con el régimen cubano como protagonista.

El último acto será una misa en recuerdo de Oswaldo Payá (1952-2012) y Harold Cepero (1980-2012) que tendrá lugar esta tarde en una iglesia de Miami.

En la rueda de prensa, Piaggio indicó que los resultados de la investigación no dejan dudas sobre la participación de agentes de la seguridad del Estado en el "accidente" automovilístico, según la versión oficial, en el que perdieron la vida ambos disidentes en una carretera de Bayamo (Cuba) al salirse de la vía el automóvil en el que viajaban.

El resultado de la investigación fue entregado hace tres años a la familia de Payá y Cepero y también al relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales.

TRES AÑOS SIN RESPUESTA

Preguntado por Efe, Piaggio dijo que hasta ahora nunca han recibido respuesta del relator, pero Rosa María Payá aclaró posteriormente que recibieron acuse de recibo y también una comunicación de la Relatoría con el Gobierno cubano en la que este reiteró la versión oficial del accidente.

Desde entonces no han vuelto a saber nada.

La conclusión de que agentes del estado cubano actuaron "deliberadamente" contra la integridad física de Payá y Cepero, dijo Piaggio, se basa en los testimonios de personas que presenciaron los hechos, en informes periciales que "no cuadran con la historia oficial" y en lo que dijo el político español Ángel Carromero cuando ya no estaba "bajo la amenaza" del régimen cubano.

Carromero manejaba el automóvil en el que iban Payá, Cepero y un político sueco, y fue acusado de conducción temeraria con resultado de muerte y condenado a 4 años de prisión en Cuba, aunque la mayor parte la cumplió en España merced a un acuerdo entre gobiernos.

Piaggio dijo hoy que el régimen cubano violó el derecho básico fundamental al debido proceso de Carromero, quien bajo amenaza se autoinculpó, pero una vez en España dio otra versión del "accidente" al indicar que un automóvil que los seguía hizo que se salieran de la vía y chocaran contra un árbol.

Además, violó los derechos de la familia de Payá y Cepero pues no se les permitió tener participación en el proceso judicial, agregó.

Rosa Maria Payá reveló en la rueda de prensa que hace dos años, después de muchas dilaciones, el ministerio de Justicia de Cuba le dijo "no" a su reclamación para tener acceso a los resultados de la autopsia de su padre.

La activista política anunció una buena noticia en este día "tan triste" para su familia.

Dos senadores republicanos, Ted Cruz y Marco Rubio, y dos demócratas, Bob Menéndez y Richard Durbin, presentaron este miércoles una versión renovada de un proyecto de ley para que la calle 16 del North West de Washington DC, en el tramo donde está la Embajada de Cuba en EE.UU., se llame "Oswaldo Payá Way".