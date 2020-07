Penas de cárcel en Alemania por una violación en grupo a una chica de 18 años

EFE/EPA/RONALD WITTEK ATTENTION EDITORS: DEFENDANTS FACES PIXELATED ACCORDING TO COURT ORDER

Berlín, 23 jul (EFE).- La justicia alemana condenó hoy a penas de hasta cinco años y seis meses de cárcel a once hombres, de entre 18 y 30 años, en su mayoría refugiados, por la violación en grupo sufrida por una joven de 18 años en Friburgo (sur del país).

Junto a la pena mayor para el principal implicado, la Audiencia de Friburgo dictó otras seis condenas de privación de libertad de entre cuatro años y tres meses o tres años. Tres de los encausados recibieron penas de libertad vigilada y otro fue absuelto.

El juicio se abrió en junio de 2019 y ha estado dificultado por sucesivas declaraciones contradictorias entre los procesados, que aseguraban que se trató de sexo consentido, mientras que otros guardaron silencio.

Los informes médicos aseguraban que la joven no estaba en disposición de consentir ni de defenderse, porque estaba bajo los efectos de la droga. Presentaba heridas y rasguños en la piel.

Los acusados eran en su mayoría refugiados sirios, dos iraquíes y un argelino, así como un alemán. Entre ellos se encontraba un joven que finalmente auxilió a la víctima.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2018 en las cercanías de una discoteca de Friburgo. La víctima había tomado éxtasis, no era capaz de oponer resistencia y fue en esas circunstancias en que fue violada en una zona boscosa cercana al local.

La joven fue víctima de sucesivos abusos durante aproximadamente dos horas y media. Finalmente el grupo de hombres abandonó el lugar, con excepción de uno de ellos, que la auxilió.

La policía logró identificar rastros de ADN correspondientes a varios de los acusados en su cuerpo o en su ropa y pertenencias.

El proceso ha estado envuelto en una gran atención mediática y las provocaciones por parte de algunos de los acusados, incluidos insultos a los medios presentes, público y funcionarios.

La fiscalía acusaba a ocho de ellos, en prisión preventiva, de violación, de abusos sexuales, violación y agresiones físicas. A otros dos se les imputaba negación de auxilio a la víctima. Para el último, asimismo en libertad, se pedía la absolución.

La defensa solicitó por su parte la libre absolución de todos ellos. EFE

gc-chp/ah

(foto)