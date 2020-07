Panel de científicos producirá un informe para la conservación de la Amazonia

"Los incendios forestales masivos mostraron al mundo que la Amazonia está en grave peligro y también revelaron un alto nivel de preocupación mundial por los pueblos de la Amazonia y la salud del bosque", dijo el director de la SDSN, el economista Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York). EFE/ Joédson Alves/Archivo

Bogotá, 23 jul (EFE).- El Panel Científico por la Amazonia, iniciativa integrada por más de 150 expertos, hará una evaluación del estado de esa cuenca que comparten ocho países y de los peligros que la amenazan, se anunció este jueves.

Los científicos entregarán un informe con recomendaciones para la formulación de políticas que permitan conservar ese ecosistema, basados en las afectaciones causadas por la deforestación, los incendios, la minería, el desarrollo de petróleo y gas, las grandes represas para la generación hidroeléctrica y las invasiones ilegales.

"El Panel Científico por la Amazonia realizará la primera revisión científica de toda la cuenca del Amazonas y sus biomas, la cual será presentada en 2021", anunció este jueves en un comunicado la organización The Amazon We Want, con sede en Nueva York.

La cuenca amazónica, que ocupa el norte de Suramérica, se extiende por Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, más la Guyana Francesa, departamento francés de ultramar.

PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

La iniciativa, respaldada y convocada por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN, por sus siglas en inglés) "presentará el camino hacia una bioeconomía equitativa, basada en la biodiversidad, y el conocimiento tradicional".

Los científicos, entre los que se encuentran los investigadores Carlos Nobre (Brasil) y Andrea Encalada (Ecuador), estudiarán los factores que "han llevado a que el bosque tropical más grande del mundo -que alberga a más de una décima parte de todas las especies existentes- alcance su punto de inflexión".

"Los incendios forestales masivos mostraron al mundo que la Amazonia está en grave peligro y también revelaron un alto nivel de preocupación mundial por los pueblos de la Amazonia y la salud del bosque", dijo el director de la SDSN, el economista Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York).

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN

A partir del estudio de investigaciones previas, el nuevo plan, que estará centrado en datos, "combinará la conservación con un modelo de desarrollo sostenible que reconoce la Amazonia como un ecosistema vital interconectado y una fuente de recursos necesaria para las personas que viven en ella".

La estrategia "se basará en una revisión de investigaciones científicas rigurosas y producirá una serie de recomendaciones relevantes para las políticas en conservación y avance del desarrollo sostenible del bosque tropical más grande del mundo", agrega el comunicado.

"Estamos comenzando a comprender la importancia que tiene la selva amazónica en la comida que comemos, el agua que bebemos y la vida que vivimos", dijo la autora boliviana del Panel y miembro de su comité directivo científico, Marielos Peña-Claros.

LÍDERES POR LA AMAZONÍA

Teniendo en cuenta el ritmo actual de deforestación y los incendios forestales que en 2019 devastaron cerca de 14.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia, los mandatarios de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana, Brasil y Surinam firmaron en septiembre pasado el Pacto de Leticia.

Para apoyar a quienes están comprometidos con la conservación de la región, los miembros del panel científico "están desarrollando un plan uniforme y coherente para el futuro de la Amazonia", agregó la información.

El equipo de científicos está respaldado también por líderes como el Premio Nobel de la Paz y expresidente colombiano Juan Manuel Santos, el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, el chef peruano Gastón Acurio y el líder de los pueblos indígenas de la Amazonía José Gregorio Díaz Miraba.

Al finalizar la revisión, el grupo de expertos espera proporcionar la evaluación científica "más completa y rigurosa de la historia sobre los diversos ecosistemas del Amazonas, el uso de la tierra y los cambios climáticos, y las implicaciones para el futuro".