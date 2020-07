Pandemia ya deja tres millones de contagios en Europa y avanza implacable en América Latina

CentralPandemia ya deja tres millones de contagios en Europa y avanza implacable en América Latina Por Pascale TROUILLAUD, con Beatriz LECUMBERRI en París y las oficinas de AFP =(Fotos+Infografía+Video)= Río de Janeiro, 23 Jul 2020 (AFP) - Europa superó este jueves los 3 millones de contagios registrados y América Latina atravesó la barrera de los 4 millones, la mitad de ellos en Brasil, donde la pandemia no logra controlarse y en 24 horas se contabilizaron casi 68.000 nuevos casos.En total, el nuevo coronavirus ha matado al menos a 627.000 personas desde que surgió a finales del año pasado en China, y ha provocado más de 15 millones de contagios en todo el mundo.Estas cifras oficiales son una bofetada diaria, pero líderes gubernamentales y ciudadanos son conscientes de que los números reales de contagios y decesos son sin duda todavía más graves.El uso obligatorio de las mascarillas, las restricciones de movimiento reimpuestas ante los rebrotes, los avances hacia una vacuna o tratamiento eficaz, las previsiones más o menos alentadoras y como telón de fondo los balances que no dejan de agravarse, se han convertido en el día a día del planeta.A ellos se suma el impacto económico de la pandemia, que ha sumido en la recesión a buena parte del mundo y está provocando quiebras de empresas, desempleo y un preocupante aumento de la pobreza.La ONU estimó este jueves que es "urgente" dar un ingreso mínimo temporal a los más pobres del mundo para frenar los efectos de la pandemia.Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unos 199.000 millones de dólares por mes podrían "proveer un ingreso mínimo garantizado durante seis meses a las 2.700 millones de personas que viven por debajo o justo por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo". - 1,5 millones de casos por semana - La pandemia "se propaga ahora a un ritmo de más de 1,5 millones de nuevos casos por semana, especialmente en los países en desarrollo donde siete de cada 10 trabajadores viven gracias a los mercados informales y no pueden ganar dinero si se quedan en sus casas", según la ONU.Con la crisis causada por la epidemia de covid-19, el FMI prevé una recesión del 4,9% este año. Millones de personas en el mundo están o estarán desempleadas en 2020.Para paliar el impacto de la pandemia, la Unión Europea (UE) aprobó esta semana un plan de recuperación y un presupuesto para los próximos siete años que fue presentado este jueves ante el Parlamento europeo.Aunque el plan es en sí un triunfo del bloque y muestra su "solidez", según el presidente del Consejo, Charles Michel, también tiene un lado negativo.El acuerdo, que prevé un fondo de 750.000 millones de euros (840.000 millones de dólares), basado en una mutualización de deuda, es "una luz al final del túnel. Pero con la luz también vienen las sombras. Y en este caso, la sombra es un exiguo presupuesto de la UE a largo plazo (...) Este presupuesto será un duro trago", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Sin control - En Brasil, con una población de 212 millones de habitantes, la curva de la pandemia está lejos de ser controlada y el país registró más de 1.200 muertes en las últimas 24 horas. Además, los expertos consideran que las cifras están muy infravaloradas debido a la falta de test de detección del coronavirus. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien minimizó desde el inicio la gravedad de la pandemia, volvió a dar positivo por el nuevo coronavirus el miércoles, dos semanas después de haber recibido el primer diagnóstico positivo, según fuentes oficiales.México, con más 41.000 muertos y más de 362.000 contagios, es el segundo país de la región y el cuarto del mundo más enlutado por la pandemia.En Perú, se superaron las 17.000 muertes por coronavirus al sumarse a los balances más de 3.600 fallecidos que no habían sido contabilizados oficialmente por las autoridades sanitarias, informó la nueva ministra de Salud, Pilar Mazzetti.En Estados Unidos hubo más de 60.000 contagios en 24 horas y el país ya registra casi 4 millones de contagios y más de 143.000 fallecidos.California es el estado más afectado, con casi 415.000 infectados y 7.870 fallecidos. - Mascarillas obligatorias - La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó a los habitantes de la ciudad que se cubran la cara inmediatamente cuando salgan de sus casas.En Melbourne, la segunda ciudad de Australia, el uso de la mascarilla es obligatorio desde este jueves so pena de multa, debido al aumento de los casos.En Bélgica, el gobierno también ordenó su uso en todos los lugares, abiertos o cerrados, que estén muy concurridos.La evolución de la pandemia también es preocupante en Sudáfrica, el país más golpeado de África, donde el número de muertos diarios aumenta y ronda los 500. El país ya ha contabilizado casi 6.000 fallecidos, según las cifras oficiales, un balance que los expertos prevén que debería corregirse ya que se ha registrado en las últimas semanas un aumento sospechoso e inusual del 60% en las muertes por causas naturales, con certeza vinculado al coronavirus.burs-bl/mar