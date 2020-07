Míchel renuncia como técnico de Pumas por cuestiones familiares y personales

Fotografía de archivo del 6 de agosto de 2019 del entrenador español José Miguel González "Michel" durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez ARCHIVO

México, 23 jul (EFE).- El entrenador español Miguel González, 'Míchel', renunció este jueves a la dirección técnica de los Pumas UNAM del fútbol mexicano al argumentar cuestiones familiares y personales en un video difundido por la institución capitalina.

"Muy a mi pesar decidí dejar la dirección técnica de los Pumas por motivos personales y familiares, quiero aprovechar para agradecer de manera personal y profesional el trato recibido por la directiva, los jugadores y todos los trabajadores del club que han conseguido sentirme como en casa", expresó.

El antiguo centrocampista del Real Madrid llegó a los felinos previo al Apertura 2019, sin embargo no logró que los universitarios jugaran la fase final y aspiraran por el título ya que finalizaron aquel torneo en la posición 13.

En el cancelado Clausura 2020, Míchel consiguió que los Pumas ligaran seis duelos sin perder, pero tras esa racha no ganó en los últimos cuatro partidos, para ocupar el sexto puesto al momento del parón.

Para este Apertura 2020, que se inicia el viernes y lleva el nombre de Guardianes para homenajear al sector salud, el estratega sufrió las bajas del argentino Ignacio Malcorra y los mexicanos Martín Barragán, David Cabrera y Alfredo Saldívar.

A cambio sumó al guardameta mundialista Alfredo Talavera, a Carlos Gutiérrez, Brian Figueroa y el paraguayo Juan Iturbe.

Los Pumas no pudieron fichar grandes jugadores debido a que sufren el golpe económico de la COVID-19, lo que los obligó a negociar reducciones de sueldos en la plantilla y cuerpo técnico, situación que generó descontentos en la institución.

"Con este material humano desde la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores el club Pumas va a conseguir lo que siempre ha ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón. Desde España voy a volver a ver a Pumas campeón", agregó en su despedida.

En el torneo amistoso previo al Apertura, la Copa por México, Pumas no logró victorias en los tres duelos de la fase de grupos y cayó eliminado.

La marca del madrileño con los universitarios fue de 13 victorias, 10 empates y 11 derrotas en 34 encuentros disputados.

La baja de Míchel se da a tres días que la entidad con sede en Ciudad de México debute en el Apertura ante el Querétaro, en duelo que se disputará en casa de los felinos.

Andrés Lillini tomará la dirección técnica de forma interina.