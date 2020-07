MeToo llega al Congreso de EE.UU.: Francis Wilkinson

(Bloomberg) -- El representante Ted Yoho de Florida, un ineficaz aullador del Tea Party cuyo retiro se espera en enero, estaba en el olvido. Pero esta semana decidió atacar verbalmente a la representante Alexandria Ocasio-Cortez en las escaleras del Capitolio, luego la llamó con un improperio vulgar y sexista frente a un periodista mientras se alejaba. Ahora será recordado como el felpudo donde una joven estrella en ascenso se limpió los zapatos.

La “disculpa” de Yoho por su crudo estallido, presentada en el piso de la Cámara esta semana, fue tan mala como el insulto original: una justificación de pretensión que evadía la responsabilidad a cada paso. Yoho también cometió el error de pensar que era inteligente, sofocando su ambivalencia. Y remató con esto: “no puedo disculparme por mi pasión o por amar a mi Dios, mi familia y mi país”.

AOC, como se conoce a Ocasio-Cortez, es el nuevo objetivo de la ira de la derecha y ya es un tema popular de la publicidad televisiva republicana. En esto, sigue los pasos de Ted Kennedy, Hillary Clinton y Nancy Pelosi. Es posible que note algo sobre esos nombres. El primero es considerado como uno de los legisladores más consumados del siglo XX. La segunda es una exsenadora y secretaria de Estado y la primera mujer nominada para presidente por un partido importante. La tercera es la primera mujer en ser elegida presidente de la Cámara. También es considerada por muchos como la presidente más efectiva en las últimas décadas.

A diferencia de Yoho, son políticos de relevancia. El hecho de que el complejo de indignación conservador haya elevado a AOC a tales alturas debería haber proporcionado a Yoho la primera idea de que, política e intelectualmente, está fuera de su alcance.

“He expulsado a hombres de bares que han usado un lenguaje como el de Yoho y me he encontrado con este tipo de acoso en el metro de Nueva York”, dijo Ocasio Cortez.

La implicación sobre el personaje de Yoho era bastante clara. Sin embargo, en ningún momento durante el discurso de AOC ante la Cámara se rebajó a su nivel. “No permitiré que las personas cambien y creen odio en nuestros corazones”, dijo. En cambio, usó la defensa cínica de Yoho en su contra.

El señor Yoho mencionó que tiene una esposa y dos hijas. Soy dos años menor que la hija más joven del señor Yoho. También soy la hija de alguien. Afortunadamente, mi padre no vive para ver la forma en que el señor Yoho trató a su hija. Mi madre sí vio el irrespeto del señor Yoho hacia mí en esta Cámara por televisión, y estoy aquí porque tengo que demostrarle a mis padres que soy su hija y no me educaron para aceptar el maltrato de los hombres.

El movimiento #MeToo prospera con ejemplos de alto perfil de comportamiento grosero (o criminal) y la valentía de las mujeres. Yoho suministró lo primero y AOC lo segundo. Su discurso, que fue seguido por una procesión de demócratas que agregaron sus propias voces, viajará. Movilizará y dinamizará a las mujeres, en particular, para quienes el lenguaje de Yoho representa no un error aleatorio sino el monólogo interior de un partido político dirigido por un hombre que suena como Yoho.

Una joven congresista de Nueva York pronunció uno de los golpes más minuciosos que ha visto el Capitolio desde que el representante Preston Brooks golpeó brutalmente al senador Charles Sumner en el Senado en 1856. Y lo hizo todo con dignidad, elocuencia y equilibrio. Ella nunca levantó la mano. Ella ni siquiera levantó la voz. Pero todo el país la escuchará.

Nota Original:AOC Speech Brings #MeToo to Floor of House: Francis Wilkinson

©2020 Bloomberg L.P.