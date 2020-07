María Pombo desvela cuál será el nombre de su primer hijo con Pablo Castellano

MADRID, 23 (CHANCE)



Desde que María Pombo y Pablo Castellano anunciaron que estaban esperando su primer hijo y que pronto, la pareja de influencer se convertirían en los padres más mediáticos del país, todos sus seguidores esperábamos con ansia que proclamaran a los cuatro vientos el sexo y el nombre del bebé.



Y lo cierto es que la pareja no nos ha hecho esperar. Este miércoles por la tarde ha sido uno de los días más felices en la vida de María Pombo y Pablo Castellano, que anunciaban en sus redes sociales que el bebé que están esperando será un niño: "Las noticias vuelan!!! ??No podemos estar más felices de compartir con vosotros que lo que estamos esperando es un NIÑO!!!!".



Minutos más tardes, María Pombo elegía de nuevo su red social para comunicar a todos sus seguidores el nombre que habían elegido para su primer hijo, Martín. Está claro que la influencer se dejó llevar por ese momento de alegría y felicidad para anunciar el hombre que tanto deseábamos escuchar: "Ojala* se parezca un poquito a ti ?? deseando conocerte MARTÍN".



De esta manera, los dos tortolitos, que están pasando por un momento súper especial después de que le diagnosticaran a María esclerosis múltiple, han hecho público el sexo y el nombre de su bebé. Y es que no hay nada como ver la cara de felicidad de ambos al mostrarse plenos en sus redes sociales.