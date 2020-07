Macarena Gómez, sobre LQSA: "La serie no ha acabado, hay una información difusa"

MADRID, 23 (CHANCE)



Cuando una serie acaba se produce un sentimiento dentro del espectador que nos deja sin habla. Ese contenido que nos ha entretenido y nos ha llenado en tantos momentos se queda obsoleto y pensamos que ya ninguna otra nos hará vibrar como esa. Esto es lo que le ha pasado a los seguidores de La que se avecina cuando se enteraron hace unos meses que se estaban grabando los últimos episodios.



Ahora, parece ser que no se trata del final de la serie, sino que no se sabe qué ocurrirá con el paso del tiempo. Hemos hablado con Macarena Gómez y nos ha confesado que: "La serie no ha acabado, hay una información difusa. Nos hemos ido de los platós de dónde rodábamos en humanes, no se sabe si se va a volver a construir el mismo edificio en otros platós, si nos cambiamos a otro edificio nuevo, ni la serie sigue... yo no sé nada. El productor puede que lo sepa pero yo no sé nada. Ya me gustaría saberlo".



En cuanto a si ha hablado con su compañera Paz Padilla tras el fallecimiento de su marido, la actriz confiesa que: "No he conseguido hablar con ella. Yo cuando sucede algo así prefiero dejar pasar un tiempo. Yo no sabía que estaba enfermo". Y es que sin duda ha sido una noticia que nos ha impactado a todos porque nadie se esperaba que el amor de la presentadora dijera adiós a la vida tan pronto.



Macarena Gómez ha vivido estos meses del confinamiento con mucha incertidumbre porque no sabía cuál iba a ser su futuro como actriz: "Yo durante el confinamiento he vivido con la incertidumbre, un actor con incertidumbre vive todos los días. No sabes qué será de ti a la semana siguiente, pero eso añadido a todo lo que estaba pasando... Esa incertidumbre para mí ha sido un estado... lo he sufrido".



Aún así, Macarena se considera toda una afortunada: "Yo he sido una grandísima afortunada por vivir en el campo, rodeada de la naturaleza. A mí me ha pasado que al vivir otra realidad distinta al resto de la gente, yo no sabía lo que era mirar por la ventana y ver una ciudad vacía. La primera vez que vine a Madrid a trabajar, para mí fue un shock muy grande".