Los enmascarados de la Banda Diablocalavera fusionan lo mexicano con el rock

México, 23 jul (EFE).- La banda mexicana Diablocalavera retoma sus raíces mexicanas para plasmarlas en su música con influencias que van desde los sonidos más tradicionales o prehispánicos hasta el rock anglosajón, todo detrás de cuatro máscaras en las que sus integrantes esconden su identidad y dan más vida a su proyecto.

Macehual, Diablo, Santero y Calavera son los integrantes de la agrupación que se formó en el 2017. En entrevista con Efe, portan sus máscaras y explican la simbología de cada una de ellas y lo importante que es portarlas cuando se trata de música.

"Diablocalavera es un ente que no busca la fama en los rostros de una persona ni en cuestiones banales como el 'rockstar', lo que queremos es un dar un 'show' de performance auditivo y que la gente perciba algo en conjunto como cuando vas a un circo que te llevas toda una imagen con la cuestión auditiva", explicó Macehual.

Es por eso que sus presentaciones en vivo están acompañadas de un ritual que realiza cada uno de sus personajes representados principalmente por sus máscaras provenientes de diversas regiones de México.

"Mi máscara está hecha por artesanos de la sierra de Guerrero y lo que quería reflejar es este estado de locura con la cual estos sacerdotes lograban conectar para poder hablar y comunicarse con los dioses", contó el Santero, percusionista de la agrupación.

El antifaz de Diablo (bajista) fue realizado por artesanos oaxaqueños y está hecho de madera. "El Diablo representa la parte jocosa del mexicano, lo festivo, aquel mexicano alburero (bromista) que se ríe en los funerales, el que está sumergido en las pasiones mundanas", explicó.

Por su parte, Calavera, fundador de la banda junto con Macehual y guitarrista de la misma, porta una máscara realizada por una diseñadora mexicana y un sombrero de charro con el que representa una de las tradiciones más famosas del país: el Día de Muertos.

"También lo ligamos al misterio, a ese anonimato donde lo principal no es el músico sino la música, que sea eso lo que verdaderamente hable", añadió Calavera.

Mientras que Macehual (voz, guitarra, charangos y sintetizadores) representa la figura humana y el equilibrio con la naturaleza con su máscara elaborada por indígenas huicholes.

"Macehual representa al hombre, todo ser humano, justamente los macehuales desde la perspectiva de lo que significa eran un estrato social de un rango medio que se dedicaba al campo pero también tiene una fuerte conexión con la naturaleza", apuntó el músico.

REPLANTEAN SUS CANCIONES

Más allá del aspecto físico y de los rituales que llevan a cabo en público, su música es un regreso a las raíces latinoamericanas y mexicanas, no solo musicales, pues ha sido construida con base en leyendas, historias y dichos mexicanos, todo con una fusión de géneros de distintas épocas resultantes de sus propias influencias.

"(Nuestra historia) comienza con la búsqueda de un sonido que refleje nuestro México, nuestras leyendas y tradiciones con un toque actual, queríamos escuchar una banda que nos remontara a Cuco Sánchez, la clásica canción 'La llorona', ese tipo de música que nos gustaba pero con un toque actual pero no lo encontrábamos", contó Macehual.

Desde entonces comenzaron su trayecto y actualmente tienen un disco con canciones donde mezclaron el rock con sonidos prehispánicos y la música vernácula, un reciente EP llamado "Tierra" en el que reversionaron sus propios temas a sonidos más acústicos más apegados a su identidad y están listos para sacar la segunda parte de lo que ellos llaman unas "reversiones" de sus letras.

"Buscamos tener un discurso muy de acuerdo a nuestra mexicanidad y entre canciones nos gusta preparar atmósferas que lleven al público a esas leyendas y oscuridad, a ese ritual con las canciones", consideró el vocalista.

Actualmente, los integrantes trabajan en un nuevo disco en el que todos han compuesto varias canciones, así como en la realización de vídeos para la versión acústica de sus temas.

