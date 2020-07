Los atletas argentinos también comienzan su preparación en la nieve

Debido a la pandemia del coronavirus la temporada de esquí retrasó su inicio y, con medidas sanitarias y de riguroso control, este jueves se abrió el principal Centro de esquí en Bariloche sólo para residentes y estos integrantes de la selección argentina. EFE /JEAN-CHRISTOPHE BOTT /Archivo

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Los deportistas de la selección argentina de esquí iniciaron este jueves su preparación olímpica para Beijing 2022 con la apertura del primer Centro de Esquí en el Cerro Catedral de Bariloche.

Debido a la pandemia del coronavirus la temporada de esquí retrasó su inicio y, con medidas sanitarias y de riguroso control, este jueves se abrió el principal Centro de esquí en Bariloche sólo para residentes y estos integrantes de la selección argentina.

Con permisos especiales del Gobierno por la pandemia del coronavirus, los 14 esquiadores con sus respectivos técnicos subieron al Cerro Catedral en áreas destinadas especialmente para realizar su primer entrenamiento oficial de la temporada invernal del hemisferio sur.

Desde hace poco más de una semana, todo el plantel se encuentra concentrado en la ciudad de Bariloche para esperar esta primera práctica y además recibir toda la información del protocolo sanitario que cumplirán en este tiempo de pandemia.

“Es una alegría que los atletas puedan volver a los entrenamientos oficiales. Hicimos especial hincapié en las medidas de cuidado para poder volver a la nieve. Pero, así como lo hicieron los olímpicos que se preparan para Tokio 2021, la selección de esquí retoma desde hoy su camino hacia la cita olímpica de Beijing 2022”, enfatizó en diálogo con EFE Magdalena Kast, Presidente de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA).

El regreso iba a realizarse este miércoles pero las malas condiciones climatológicas lo impidieron ya que, según el protocolo sanitario, esta situación obliga a la cancelación de la jornada de esquí para evitar aglomeraciones en los medios de elevación y la base del cerro.

“Las expectativas de poder volver a la nieve nos permite volver a sentirnos un esquiador y dejar el entrenamiento físico general y un poco de movimiento en la nieve de las permitidas hasta el momento. Pero necesitábamos volver a una pista preparada, que es el ambiente más natural”, señaló el equiador de fondo, Franco Dal Farra, en conversación con EFE.

Por su parte, el deportista de freeski Mateo Bonacalza agregó: “La verdad es que ya con que el cerro abra y podamos entrenar algunos aspectos ya es un gran logro , mas allá que las condiciones no van a ser las optimas. Hay que tratar de sacar el mayor provecho a esta situación, siempre con los cuidados de sanidad necesarios para que nos permitan seguir esquiando”.

Los atletas de snowboard Federico Chiarsdio y Matías Schmidtt también se refirieron a esta posibilidad de regreso que, en el caso del Cerro Catedral de Bariloche, será en pistas especiales para los atletas de alto rendimiento sumadas a otras que, en época de apertura total del centro, son utilizadas para la escuela y que en esta temporada no tendrán esa finalidad.

“Lo primero será volver a hacer la toma de contacto con la nieve y la tabla. Pero las prioridades en este tiempo serán poder entrenar y estar sano. Siempre con los protocolos y los cuidados necesarios para ayudar a dar el ejemplo a toda la gente ya que somos referentes por ser deportistas que estamos representando al país”, señaló Chiarsdio a EFE.

Por su parte, Schmidtt relató: “Nosotros nos tuvimos que volver antes de Europa porque se diseminó la pandemia y nos perdimos un mes y medio de entrenamiento en el hemisferio norte. Ahora la idea es arrancar de a poco en un año que va a ser de calendario reducido con un snowpark (lugar donde entrenamos) que no será ideal pero hay muy buena predisposición del centro de esquí, las autoridades locales y nacionales sumado a la Federación para que no nos falte nada”.

Por último, los esquiadores alpinos Francesca Baruzzi y Tiziano Gravier completaron sus reflexiones con EFE sobre esta vuelta a la nieve de los atletas argentinos con aspiraciones de clasificación olímpica para Beijing 2022.

Baruzzi expresó: “Mis mayores expectativas son recuperar las horas perdidas de esquí y entrenamiento que no tuvimos en Europa y Argentina por tema de pandemia. En mi caso particular la temporada pasada me rompí los ligamentos de la rodilla así que estoy con muchas ganas de esquiar porque hace como un año que no puedo hacerlo”.

Por su parte, Gravier contó el significado que tiene en lo personal: “Los Juegos Olímpicos de la Juventud en Laussane cerró un ciclo en mi carrera y entré en un tiempo de replanteamientos de objetivos bastante grande que me costó bastante. Ahora estoy en un nuevo ciclo con un objetivo final grande en Beijing 2022, aunque esta temporada será muy atípica por la pandemia y no creo que podamos correr alguna carrera en el hemisferio sur”.

Los restantes esquiadores del equipo argentino, en tanto, aguardarán la primera semana de agosto cuando abrirán los otros dos cerros invernales: Chapelco en San Martín de los Andes y Cerro Castor en Ushuaia, que mantendrán los mismos protocolos sanitarios y cuidados por la pandemia.