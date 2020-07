Latinoamérica.- El Congreso Iberoamericano de Imagen Personal se celebra el 16 de octubre con los sentidos como hilo conductor

23/07/2020 Más Allá De Los Sentidos: El Ii Congreso Iberoamericano De Imagen Personal Organizado Por Salón Look POLITICA IFEMA



El II Congreso Iberoamericano de Imagen Personal, patrocinado por Montibello y que se celebra dentro del Salón Look, transcurrirá durante la jornada del 16 de octubre, bajo el título 'Más allá de los sentidos' organizado por Ifema.



El Congreso se celebrará en el Aula Village del pabellón 14.1 y será inaugurado por Julia González, directora de las ferias de Moda, Belleza y Estilo de Vida de Ifema, Zohra Bena, presidenta de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen -AICI- y Gonzalo Zarauza, asesor de Imagen y coordinador del Congreso. Paloma Lago, modelo y presentadora, conducirá y moderará el acto durante toda la jornada.



En el II Congreso Iberoamericano de Imagen Personal los sentidos se convertirán en hilo conductor: la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, con ponencias impartidas por expertos profesionales que desarrollarán temáticas que nos introducirán en el universo de cada sentido. Además, según ha informado Ifema, se suman dos más: "el sentido digital y la intuición como sexto sentido".



La jornada finalizará en una mesa redonda con todos los ponentes que hayan intervenido en el Congreso para establecer las conclusiones de los diferentes encuentros.



En el congreso estarán presente además de los ya mencionados Zohra Bena y Gonzalo Zarauza, Antonio Garrido, peluquero y asesor de imagen; Ana Fernández Pardo, Máster en comunicación, relaciones públicas y protocolo ; Paula Alonso, escritora especialista en imagen personal; Carmen Cazcarra, especialista en imagen personal, y Juan Delgado, sociólogo, psicólogo social, y profesor universitario, entre otros.



El desarrollo del sentido del olfato correrá a cargo de Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume y Espido Freire, escritora y conferenciante, será quien impartirá la última ponencia del congreso.



En esta edición del congreso, la marca de utensilios para el cabello Corioliss, la editorial especializada en Belleza Videcionco y de la Fundación Omat actuarán como colaboradores.



COMPRA DE LA ENTRADA



El precio del congreso es de 80 euros hasta el 16 de septiembre, y 100 euros, desde el 17 de septiembre en la web y taquilla. El coste de la entrada incluye la asistencia a todas las jornadas del congreso, almuerzo, entrada a Salón Look, diploma acreditativo de participación y parking. Existen precios especiales para colectivos y asociaciones.



Salón Look, el evento profesional de referencia organizado por Ifema para las empresas del sector de belleza dentro del panorama nacional e internacional, se celebrará del 16 al 18 de octubre de 2020. En Salón Look se podrá conocer la mejor oferta de novedades y tendencias propuestas por las empresas y las marcas expositoras, además de confirmar al mismo tiempo su firme compromiso con el sector.