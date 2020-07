La modelo mexicana Jaydy Michel se despide de su padre Octavio Michel Peiro

La modelo y actriz mexicana, Jaydy Michel, a su llegada al acto de entrega de premios Telva Moda 2010, en Madrid. EFE/Alberto Martín/Archivo

México, 23 jul (EFE).- La modelo mexicana Jaydy Michel se despidió con varias imágenes y un emotivo mensaje de su padre Octavio Michel Peiro, quien falleció debido al cáncer que padecía.

Michel ya había anunciado recientemente que su padre estaba en un delicado estado de salud y este miércoles confirmó, con una publicación en su perfil de Instagram, su deceso.

"Hoy he despedido al hombre que marcó mi vida. Mi padre ha partido rodeado de su familia, de amor, de palabras de agradecimiento y caricias... una vida llena de aventuras, de alegría, de energía, de música, boleros, de chistes y bromas que tanto lo caracterizaban... hace unos días, ya enfermo, me contaba que soñó llegar en una nube a una cena donde estaban todos sus familiares que ya han partido", escribió Michel.

Junto al texto, dos imágenes, una en la que aparece Octavio Michel Peiro con su hija recién nacida colocada sobre sus brazos, y otra más actual en la que padre e hija posan sonrientes para la cámara.

"(...) Me quedo triste porque te voy a extrañar pero feliz de haberte podido acompañar y haberte tenido todos estos años en mi vida... él llevaba años con dos diferentes tipos de cáncer, y luchó siempre para salir adelante, no tenía miedo a morir, siempre decía que estaba en paz y tranquilo para poderse marchar en cuanto Dios lo mandara llamar, hoy te llamó? y acudiste a su lado, descansa en Paz papá", terminó la modelo.

El cantante español Alejandro Sanz, que estuvo casado con la mexicana entre 1999 y 2005 tras una boda informal en Bali, también dedicó unas palabras al que era abuelo de su hija Manuela.

Junto a una imagen del padre de su expareja y el suyo cantando con una guitarra, Sanz escribió: "Hay personas destinadas a conocerse y a quererse. Mi padre y el de Jaydy Michel, el abuelo de mi niña Manuela, eran de ese tipo de personas. Ellos, en clave de humor, se hacían llamar 'Tinto y Tekila'. Hoy, nos despedimos con pena y con la seguridad que estarán entre rumbas y rancheras allá donde estén. Ya te echamos de menos".

Al publicar las imágenes, muchos se han volcado con mensajes de apoyo y de cariño para Michel.

La actriz y presentadora española Nuria Roca escribió: "Mucho ánimo y todo el cariño, Jaydy", así como Raquel Perera, quien también fue esposa de Sanz, dejó el comentario: "Un beso enorme a toda la familia".

Las mexicanas Genoveva Casanova y Vanessa Ponce de León también le desearon mucha fuerza y le mostraron su apoyo ante un momento tan complejo como es la pérdida de un padre.

La hija de Sanz y Michel, Manuela Sánchez, publicó una imagen en sus historias de Instagram acompañada de la frase: "El cielo está de fiesta" junto a un corazón rojo.

