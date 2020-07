La ley antiterrorista de Duterte evoca fantasmas de la ley marcial en Filipinas

EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Manila, 23 jul (EFE).- La entrada en vigor en Filipinas de una polémica ley antiterrorista impulsada por el presidente Rodrigo Duterte ha despertado los fantasmas del periodo de ley marcial de Ferdinand Marcos (1972-81), durante la que se castigó el activismo político y se silenció la disensión por la fuerza.

La ley, que entró en vigor el pasado fin de semana, "tiene un efecto atenazante para toda la sociedad y para el activismo en particular", asegura a Efe Cristina Palabay, conocida activista y secretaria general de Karapatan, una red nacional de organizaciones de derechos humanos en Filipinas.

Según Palabay, "la ley ofrece al gobierno un respaldo legal para continuar su campaña de intimidación y hostigamiento contra líderes sociales y activistas", a los que sistemáticamente acusa de rojos y comunistas en un intento de vincularlos con la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), declarada organización terrorista por Duterte en 2017.

RECUERDOS DE LA ERA MARCOS

"La ley antiterrorista culmina los delirios marcosianos de Duterte, ahonda el estado de terror consolidado en su mandato e impone una ley marcial de facto. Cuanto más asegura el gobierno que la ciudadanía no tiene de qué preocuparse, menos segura me siento", indica.

La lucha contra la guerrilla comunista fue el pretexto con el que el dictador Ferdinand Marcos declaró la ley marcial entre 1972 y 1981, nueve años en los que se registraron al menos 3.240 asesinatos por motivos políticos, 70.000 disidentes fueron encarcelados y 34.000 torturados, según Amnistía Internacional.

Desde el inicio del mandato de Duterte, en junio de 2016, más de 100.000 activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales han sufrido acoso y hostigamiento por parte de las fuerzas de la ley, 308 han sido asesinados, 214 torturados, 13 han desaparecido y 832 han sido ilegalmente detenidos, según ha documentado Karapatan.

"La respuesta militarizada a la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que empeorar la situación", apuntó Palabay, ya que al menos cuatro activistas han sido asesinados durante la cuarentena y diez están detenidos "con cargos fabricados".

RECHAZO A LA LEY

El rechazo a la ley ha sido palpable desde que el Congreso aprobó su versión definitiva en mayo, cuando la ciudadanía expresó ampliamente su rechazo en redes sociales y en las calles, así como la Iglesia Católica, organizaciones empresariales, expertos legales, grupos estudiantiles y sindicatos.

Uno de los aspectos que más preocupa de la nueva ley antiterrorista es que amplía y define vagamente los delitos de terrorismo, como la "amenaza o incitación a cometer actos terroristas", punibles con 12 años de prisión, una provisión poco precisa por la que se podría catalogar como terrorismo cualquier protesta contra el Gobierno.

La controvertida norma sustituye a la Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, extiende el tiempo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, de tres a 24 días.

Además establece un comité formado por funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad para emitir órdenes de arresto, en vez de los tribunales. El propio Duterte y sus ministros de Defensa, Interior, Exteriores y Justicia, entre otros, integran ese comité.

PETICIONES EN CONTRA

Karapatan es una de las 44 organizaciones sociales que firma una petición presentada hoy ante el Tribunal Supremo para que anule esa ley porque "invade insidiosamente los derechos fundamentales y constitucionales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia".

Desde que Duterte firmara la norma a principios de mes, se han presentado un total de 11 peticiones ante el Supremo para invalidarla, ya que según varios expertos legales, sobrepasa los límites de la Constitución.

La víspera fueron los exmagistrados retirados del Supremo, Antonio Carpio y Conchita Carpio-Morales, dos de los juristas más respetados del país, quienes firmaron su propia petición ante ese tribunal para declarar anticonstitucional la ley, que según sus palabras, "coloca Filipinas en una situación peor que la ley marcial".

NECESIDAD DE ATAJAR EL TERRORISMO

Los partidarios de la ley, entre ellos las Fuerzas Armadas, alegan que la vieja Ley de Seguridad Humana no sirvió para atajar el terrorismo en el país, que lucha desde hace medio siglo con insurgencias comunistas e islámicas, ya que el terrorismo moderno implica reclutamiento, financiación y planificación de atentados en internet.

"Con aquella ley, solo había cuatro instancias para procesar terroristas, pero hasta 20 casos en los que los agentes de la ley pueden ser acusados ??y penalizados por violarla", defendió el senador Panfilo Lacson, autor de la nueva ley antiterrorista y exdirector de la Policía Nacional.

La directora del Instituto el Análisis de Políticas de Conflictos, Sidney Jones, explicó a Efe que la nueva ley "es necesaria" para combatir a los yihadistas leales al Estado Islámico instalados en Mindanao, convulsa isla del sur de Filipinas, ya que "brinda a los agentes del estado una mejor herramienta para abordar el terrorismo de manera legal y adecuada".

"Debería ayudar a mantener a los sospechosos bajo custodia mientras el proceso de investigación avanza sin tener que caer en cargos o evidencias falsas", apuntó Jones, experta en grupos islamistas del Sudeste Asiático que aseguró que Filipinas es la "puerta de entrada" de terroristas a la región y el "centro más peligroso".

Sara Gómez Armas