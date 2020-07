La Conmebol ratifica su confianza en Francisco Egas al mando del fútbol en Ecuador

En la imagen, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas. EFE/Andoni Berná/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 22 jul (EFE).- La Conmebol rechazó este miércoles la denuncia por supuestas violaciones normativas, presentada contra el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, por seis miembros del directorio del organismo nacional que mantienen su pedido para que deje el cargo.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió este miércoles desechar la denuncia presentada el pasado 7 de mayo por Jaime Estrada, Carlos Galarza, Amilcar Mantilla, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo y Edison Ugalde, miembros del directorio de la FEF, contra Egas.

Una de las denuncias se refiere a la actitud de Egas de solicitar un "recurso de amparo" a la justicia ordinaria de su país contra los seis miembros del Directorio que el pasado 24 de abril lo removieron de la presidencia de la Federación, una acción que no está contemplada en la normativa interna del organismo.

La Conmebol y la FIFA comunicaron a fines de abril a la secretaría general de la FEF que reconocían como único presidente de la FEF a Egas y que cualquier resolución del Directorio no sería reconocida hasta que se investigaran los hechos.

Los denunciantes se ampararon, según ellos, en los reglamentos de Conmebol y de la FIFA que prohíbe la intromisión de la justicia ordinaria en temas de los organismos deportivos afiliados a esas organizaciones internacionales.

En el comunicado difundido hoy, la Conmebol notifica a las partes de su decisión, aunque señala que aún cabe un recurso "ante la Cámara de Apelaciones" en un "plazo de 7 días", según se estipula en el Código Disciplinario de la organización regional.

Y añade: "El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 67.4 del Código Disciplinario de la Conmebol", además que el Reglamento Disciplinario establece una "cuota de apelación de 3.000 dólares".

Los seis miembros del Directorio de la FEF removieron de la presidencia a Egas el pasado 24 de mayo por supuestas violaciones reglamentarias como haberse extralimitado del monto acordado para la contratación del cuerpo técnico que comandó el hispano-holandés Jordi Cruyff.

La mayoría que removió a Egas designó en su lugar a Jaime Estrada y, por pedido de la mayoría de clubes y de asociaciones, se realizó el 1 de mayo un Congreso Extraordinario para "conocer, analizar y resolver" tal decisión.

Durante el Congreso, 15 de los 26 clubes y 15 de las 22 asociaciones ratificaron la remoción de Egas y la designación de Estrada.

Posteriormente, 14 clubes y 14 asociaciones enviaron un comunicado a Egas pidiéndole la renuncia al haberse quedado en minoría, aunque el pasado 14 de julio, en forma sorpresiva, 16 clubes y 10 asociaciones devolvieron la confianza a Egas y le pidieron que continuará al frente de la FEF.

La última piedra en el camino de Egas acaban de ponerla hace 2 días 13 asociaciones que pidieron a los seis miembros de oposición del Directorio que juzguen su conducta, porque participó en diciembre pasado en una negociación del pase de un jugador del club que presidió previo a su elección en la FEF.

"Esta conducta se encuentra prohibida no solamente en nuestra normativa local, sino también en los Códigos de Ética de FIFA y Conmebol", señalaron los directivos de esas 13 asociaciones en un comunicado conjunto difundido hace dos días.

Además, señalan: "En vista de lo anterior, quienes suscribimos la presente carta conminamos a los miembros del Directorio de la FEF para que, a nivel interno, se tomen las medidas necesarias para juzgar la conducta de Francisco Egas".