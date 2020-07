Kim Kardashian cuenta la verdad sobre su marido, Kanye West

MADRID, 23 (CHANCE)



Muchos han sido los meses de especulaciones y de rumores en los que la familia Kardashian ha estado en el ojo del huracán. Hoy, , Kim Kardashian ha roto su silencio en relación al que todavía es su marido, el rapero Kanye West. Tras publicar éste varios tweets asegurando que se presentaría a presidente de los Estados Unidos y tras afirmar que llevaba intentando divorciarse de ella durante dos años, la empresaria ha querido frenar las especulaciones y ha aclarado a través de su Instagram la realidad de lo que está sufriendo su familia.



Kim Kardashian ha asegurado que su marido padece un trastorno bipolar, algo complicado y doloroso para toda la familia. Una aclaración que quería que permaneciera en el anonimato, pero que se ha visto abocada a contarlo por la situación generada. Kim también ha aclarado que no tiene el poder sobre su marido porque está dominado por la enfermedad, por la presión de ser un artista y por la pérdida de su madre.



Por todo ello, pide que no le juzguen, además de respeto y comprensión a la prensa para que Kanye pueda brillar como siempre lo ha hecho. No son tiempos fáciles para la familia Kardashian y es que por fin sabemos qué le ocurre al marido de Kim, después de haber estado varios meses siendo analizado por lupa por todos los medios internacionales.