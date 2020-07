Johnson destaca el poder de la integridad británica ante las crisis

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 23 jul (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró hoy su primer año en el poder con una visita a Escocia, donde, ante el avance del independentismo, defendió la integridad del Reino Unido en estos tiempos de crisis.

El líder conservador declaró en una intervención ante los medios en la isla de Orkney que la respuesta del país a la pandemia de coronavirus ha demostrado el "enorme poder" que tiene la unión entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

"Lo que hemos visto durante esta crisis es a la unión (R.Unido) trabajando junta, con dinero para apoyar a la gente afectados por los despidos temporales (900.000 en Escocia), con el Ejército haciendo tests, movilizando a la población", recordó Johnson.

El Gobierno de Londres y el de Edimburgo han acordado contribuir cada uno con 50 millones de libras (54,8 millones de euros) a un fondo para promover el crecimiento "verde" en las islas del norte y oeste de Escocia.

Según Johnson, esta iniciativa es una "auténtica oportunidad para la gente de aquí", para que continúen con "el gran trabajo que ya hacen en materia de tecnología verde".

"Con la estructura adecuada, los alrededores de Orkney pueden suministrar el 25 % de la energía que necesita el Reino Unido, así que estamos estudiando cómo podemos ayudar a las autoridades locales", señaló Johnson.

El líder "tory" no tiene previsto reunirse con la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, quien ha dicho que su visita a la región hace hincapié sobre "los argumentos clave" a favor de la independencia.

"Doy la bienvenida al primer ministro a Escocia hoy. Uno de los argumentos clave para la independencia es la capacidad de Escocia para tomar nuestras propias decisiones, en lugar de que políticos a los que no hemos votado decidan nuestro futuro, marcándonos un camino que no hemos elegido. Su presencia resalta eso", escribió Sturgeon en su cuenta de Twitter.

La vista de Johnson a Escocia, la primera desde que ganó por mayoría absoluta las elecciones generales del pasado diciembre, se produce después de que dos encuestas recientes señalaron que en torno al 55 % de los escoceses quieren separase del Reino Unido.

Los mismos sondeos prevén que el Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Sturgeon volverá a obtener una mayoría absoluta en los comicios regionales del próximo año.

Los nacionalistas ya se hicieron con la mayoría de los escaños en el Parlamento de Holyrood en 2011 y el entonces primer ministro, el también conservador David Cameron, se comprometió a celebrar en 2014 un referéndum de independencia, que fue rechazada por el electorado escocés.

A diferencia de su antecesor, Johnson ha descartado la posibilidad de convocar otro plebiscito.