Irán.- Irán niega que los recientes incendios y explosiones en el país hayan sido causados por ciberataques

29/07/2019



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha asegurado este jueves que los recientes incendios y explosiones registrados en varios puntos del país no han sido provocados por ciberataques, tal y como han especulado algunos medios, si bien ha resaltado que se reserva el derecho a dar una respuesta "adecuada" si hay incidentes de este tipo.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Musavi, ha reconocido que hay miles de ciberataques al día contra infraestructura iraní, incluidos varios durante los últimos meses con "una dimensión más amplia" y cuya responsabilidad ha sido achacada a gobiernos extranjeros no especificados.



"Afortunadamente, los agresores han fracasado a la hora de lograr sus principales objetivos en estos ataques", ha manifestado, antes de insistir en que "los recientes incendios no tienen nada que ver con ciberataques", según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.



El último suceso de este tipo tuvo lugar el 15 de julio en el puerto de Bushehr, situado en el sur del país, y se saldó con daños en al menos siete embarcaciones, si bien no hubo víctimas mortales.



Previamente se habían registrado varias explosiones en distintos puntos del país, incluida una instalación militar cerca de la capital, Teherán, y en una instalación nuclear en Natanz, lo que ha generado especulaciones sobre posibles actos de sabotaje.



Sin embargo, Musavi ha recalcado que "los incendios en bosques, refinerías y otros lugares, especialmente en verano, no son algo extraño ni específico de este año", después de que diversos medios hayan apuntado a ciberataques por parte de Israel y Estados Unidos.



"Déjenme dejar claro que reclamar una responsabilidad de forma no oficial por cualquier incidente que tiene lugar en nuestro país o faroles vacíos (al respecto) por parte de otros muestran que su desesperación está en su punto máximo", ha zanjado.