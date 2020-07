Fútbol.- Feijóo censura la "enorme irresponsabilidad" en el 'caso Fuenlabrada' y no descarta actuaciones legales

Recrimina que el club o LaLiga o "los dos conjuntamente" pusieron "en riesgo la salud pública" con un viaje que "nunca debió producirse"



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, censura que hubo "una enorme irresponsabilidad" en "la conducta del Club de Fútbol Fuenlabrada" o "de la Liga" o de "los dos conjuntamente" en el viaje del equipo a A Coruña con infectados por coronavirus.



Preguntado por los medios por la decisión del Ayuntamiento de A Coruña de llevar al caso a la justicia y si el Gobierno gallego va a emprender acciones legales, Feijóo ha explicado que se abrió un expediente informativo sobre el caso que "está siendo tutelado" por la asesoría jurídica de la Xunta. "Y si así lo recomienda, lo haremos", ha dicho.



Asimismo, ha señalado que en ese expediente informativo sanitario los inspectores de salud pública "tienen todas sus capacidades para hacer lo que se considere oportuno".



"Ese expediente informativo sanitario puede traducirse en recomendaciones para que sean estudiadas en el ámbito de la asesoría jurídica. Lo que es evidente es que aquí se puso en riesgo la salud pública", ha sentenciado el presidente de la Xunta.



"Esto no es un comportamiento normal, si hay un positivo el sábado y hay positivos el domingo, el partido se celebra el lunes, lo que no se puede es viajar", recrimina.



"SE PUSO EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA"



Después de desear que la evolución de la salud de los infectados "sea buena", ha reprochado que "se puso en riesgo la salud pública". Considera que "no caben interpretaciones" cuando uno tiene una enfermedad contagiosa y la obligación de comunicarlo, de manera que "no podía viajar el equipo a Galicia".



Asimismo, ha señalado que le parece "muy sorprendente" que esta situación se haya vivido en La Liga, la competición "más importante del mundo", ya que "ese viaje nunca debió producirse".



Hace pública su "enorme decepción" por lo sucedido, puesto que el Fuenlabra "no es un equipo extranjero que no conozca los protocolos del país" o un club "de aficionados".



Por ello, ha mostrado su "preocupación", al tiempo que quiere que se conozca "con exactitud qué aconteció", "qué responsabilidades deportivas y qué responsabilidades sanitarias están dentro de este caso". "Nadie puede poner en riesgo de la salud pública de una ciudad, un territorio, una comunidad o un país", ha afirmado.



IMPACTO EN A CORUÑA



El titular del Ejecutivo autonómico lamenta que el viaje del Fuenlabrada "generó un riesgo innecesario", en lo que tacha de "conducta irresponsable" con un "impacto" en la ciudad de A Coruña a nivel turístico y sanitario.



A modo de ejemplo, se ha referido al perjuicio para el hotel en el que se alojan los futbolistas, que "lleva muchas cancelaciones", entre ellas "una boda bastante amplia".



En el ámbito deportivo, el presidente de la Xunta identifica que el Deportivo fue "perjudicado claramente", por lo que cree que está en su derecho "legítimo" de presentar una reclamación, pues "todo parece indicar que hay una adulteración de la competición".