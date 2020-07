Estadounidenses no son bienvenidos en resorts del Caribe

(Bloomberg) -- A medida que las playas y centros turísticos del Caribe comienzan a recibir a los turistas internacionales, hay un grupo que cada vez se deja más de lado: los estadounidenses.

Los lugares de vacaciones tropicales en toda la región están rechazando a los ciudadanos estadounidenses, en medio de temores de que puedan propagar el coronavirus, lo que los aísla de una de las pocas regiones que aún son accesibles para ellos.

Esta semana, Bahamas comenzará a prohibir los vuelos comerciales y los barcos de pasajeros de EE.UU., incluso cuando invita a los turistas canadienses y europeos a visitar. Los países holandeses de St. Maarten y Curazao también han reabierto a casi todos, menos a los viajeros estadounidenses.

Con casi cuatro millones de casos y más de 140.000 muertes debido al covid-19, Estados Unidos está en el centro de la pandemia, mientras que el Caribe ha sido una de las regiones menos afectadas. De los seis lugares en América que no tienen casos de coronavirus activos, cinco de ellos son pequeñas islas en el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud.

Con su economía en caída libre, y su calificación crediticia recortada a basura el mes pasado por Moody’s Investors Service, rechazar a los ciudadanos estadounidenses, que representan el 80% de sus visitantes, no es una decisión que Bahamas tomó a la ligera.

“El turismo es nuestro pan de cada día”, dijo Joy Jibrilu, directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de las Bahamas, en una entrevista telefónica. “Fue una decisión muy difícil y la estamos sintiendo”.

Aun así, el país no tiene la capacidad de lidiar con un brote considerable, dijo, por lo que no tuvo más remedio que cerrar los viajes masivos desde los epicentros del coronavirus. Los visitantes estadounidenses que llegan en embarcaciones de recreo y vuelos chárter aún son bienvenidos.

Puerto Rico, un territorio estadounidense de 3,2 millones de habitantes, relanzó oficialmente su sector turístico el 15 de julio. Al día siguiente, en medio de un aumento local en los casos, los funcionarios pidieron a los estadounidenses del continente que se queden en casa. La isla, junto con casi todos los otros lugares de vacaciones en el Caribe que aún aceptan turistas estadounidenses, está pidiendo a los viajeros entrantes que muestren pruebas de covid-19 y, en algunos casos, se autoaislen.

Pero muchos en la región sienten que se necesita más.

El domingo, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalvez, dijo que estaba considerando cancelar los vuelos desde EE.UU. nuevamente, tras la llegada de 12 viajeros infectados.

