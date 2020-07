España.- PP no se cierra a negociar los Presupuestos, pero exige al Gobierno que aclare con qué socios quiere aprobarlos

23/07/2020 El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, interviene durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP en su sede en la calle Génova, Madrid (España), a 23 de julio de 2020. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



García Egea dice que Sánchez debe decidir "si traiciona antes" a Iglesias o a la UE y sugiere que esa decisión marcará las alianzas



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El PP no se cierra a sentarse a negociar con el Gobierno los Presupuestos para 2021, pero exige al Ejecutivo que aclare antes con qué socios pretende aprobar esas cuentas públicas, si con el primer partido de la oposición, como, ha subrayado, defiende la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o con el bloque de la investidura, como plantea el vicepresidente, Pablo Iglesias.



Así lo ha expuesto en rueda de prensa en la sede nacional del partido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha puesto como ejemplo de la disposición de su formación a llegar a acuerdos su apoyo a los documentos sanitario y europeo de la Comisión de Reconstrucción aprobados por el Congreso.



Según el 'numero dos' del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está ahora en la tesitura de elegir "a quién traicionará antes" si la Unión Europea, teniendo e cuenta las condiciones que le ha puesto respecto a los fondos postCovid, o a sus socios de Unidas Podemos, con los que, ha remarcado, mantiene compromisos que contradicen lo que ha firmado con Bruselas.



Para García Egea, no es "lógico" que trascienda públicamente que el Ministerio encargado de hacer las cuentas públicas lo dirige una persona proclive a pactos con el PP y Cs y que el 'número dos' del Gobierno es partidario de que éstos se pacten con formaciones de izquierda, nacionalistas e independentistas.



LOS PGE NO PUEDEN USARSE COMO UN "ARMA"



Por eso ha urgido a Montero e Iglesias a buscar una posición común en el seno del Gabinete, "antes de sentarse a hablar con otras fuerzas políticas". "España no aguanta más mentiras ni contradicciones del Gobierno de Sánchez e Iglesias ni se puede permitir peleas en el Consejo de Ministros por una silla", ha proclamado, antes de avisar de que los Presupuestos no pueden utilizarse como un "arma" para mantener el Ejecutivo de coalición de coalición.



Los 'populares' sostienen el acuerdo sobre los fondos europeos es "una enmienda a la totalidad a las políticas del Gobierno" que obligará a Sánchez a decidir a "quien traiciona antes" si a Iglesias o a la UE, y vinculan esa decisión con las alianzas para los Presupuestos.



En este contexto, aunque ha incidido en que antes tendrán que ver el proyecto presupuestario, García Egea ha hecho hincapié en que "la mano de Pablo Casado está siempre tendida para salvar vidas y empleos", pero que no cuenten con ellos para destrozar la economía.



"En cuanto conozcamos los Presupuestos podremos emitir una opinión", ha dicho, subrayando que el PP no ha tenido inconveniente en apoyar las conclusiones de sanidad y UE de la Comisión de Reconstrucción porque consideraban que eran buenas para el país.



"Esperemos a ver qué Presupuestos presentan", ha abundado, sin ocultar su temor a que finalmente la tesis de Montero no difiera mucho de la de Iglesias porque Sánchez necesita a líder de Podemos para seguir en La Moncloa.



LA "LEALTAD" DEL PP EN EUROPA



En el PP también reprochan al jefe del Ejecutivo que haya "ocultado" a Bruselas la "agenda contrarreformista que tiene pactada con Iglesias" y con formaciones como Bildu que, según ha enfatizado García Egea, incluye la derogación de la reforma laboral del PP.



A la pregunta de si Sánchez no ha tenido nada que ver en la consecución del acuerdo sobre los fondos europeos que ha sido elogiado por el PP, el secretario general se ha limitado a recalcar que su partido ha sido "leal" y a contrastar ese comportamiento con el rechazo del PSOE a Miguel Arias Cañete cuando se le propuso como comisario de la UE.



Además, ha insistido en que su partido ha colaborado para que se aprobaran las ayudas que ha conseguido España y ha subrayado el peso que han tenido en la decisión tres mujeres del Partido Popular Europeo: las presidentas de la Comisión y del Banco Central Europeo y la canciller alemana.