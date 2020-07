Elisabeth Moss será la protagonista de una nueva serie de Apple

En la imagen, la actriz estadounidense Elisabeth Moss. EFE/Luca Piergiovanni/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- Elisabeth Moss, protagonista de la exitosa "The Handmaid’s Tale", fichó por Apple para protagonizar una serie de televisión basada en la novela "Shining Girls" de Lauren Beukes.

"Moss interpretará a una reportera de Chicago que tras sobrevivir a un brutal asalto descubre que su realidad cambia mientras trata de localizar a su atacante", indicó en un comunicado la compañía de la manzana, cada vez más activa en el mercado audiovisual.

La actriz también trabajará como productora ejecutiva de la serie, un puesto que compartirá, entre otros, con Leonardo DiCaprio a través de la compañía Appian Way.

Es el segundo proyecto de Moss que se anuncia este verano, pues hace unas semanas se confirmó que encarnaría a la asesina Candy Montgomery en la miniserie "Candy" sobre un crimen real cometido en texas en 1980.

Mientras se embarca en ambos proyectos, está pendiente el estreno de la tercera temporada de "The Handmaid’s Tale", la distópica serie que suena como una de las favoritas para los próximos Emmy.

El fichaje de esta actriz, uno de los rostros más valorados de la pequeña pantalla que también recibió nominaciones a los Emmy por su papel en la aclamada "Mad Men", forma parte de la estrategia de Apple por ampliar el catálogo de series para su propia plataforma de "streaming".

Moss compartirá catálogo con Jennifer Aniston, protagonista de la otra gran apuesta del gigante tecnológico con la serie "The Morning Show".

Asimismo, la compañía se está mostrando cada vez más activa en el mundo del cine y recientemente estrenó "Greyhound", protagonizada y escrita por Tom Hanks como una de las grandes producciones de este verano que no ha podido proyectarse en cines por la pandemia.

Además, Apple llegó a un acuerdo con Paramount para abordar conjuntamente "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.