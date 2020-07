El argentino Dinenno reconoce que los Pumas irán por el título de la liguilla

El jugador de Pumas Juan Dinenno (d) disputa el balón con Luis Fuentes (i) de América. EFE/José Méndez/Archivo

México, 22 jul (EFE).- El delantero argentino Juan Dinenno, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció este miércoles que su equipo trabajó para buscar la liguilla del Apertura 2020 y saldrá a confirmarlo desde el domingo en el partido ante el Querétaro.

"Tengo ilusión y fe en que podemos hacer un gran torneo, estamos con un objetivo claro: entrar a liguilla. Partido a partido nos daremos cuenta de la realidad futbolística del equipo", señaló en una rueda de prensa virtual.

Dinenno, de 25 años, es una de las principales piezas de ataque de los Pumas del entrenador español Míchel y este día reveló sentirse cómodo con el goleador paraguayo Carlos González como pareja en la ofensiva, aunque será el técnico quien decidirá si los pondrá a jugar juntos.

"Cada vez que jugué y marqué fue con Charly como compañero, conseguimos buenos resultados en algunos partidos, somos compatibles, pero será decisión del técnico. Trabajamos para ser compatibles, no solo con él, sino con todos para que sea un equipo sólido", señaló.

De acuerdo con el artillero, oriundo de Rosario, los Pumas hicieron una buena pretemporada, los jugadores están ansiosos por comenzar el campeonato y confían en comenzar con pie derecho el domingo.

"Creemos que lo vamos a hacer de buena manera, siempre y cuando ejecutemos lo trabajado en la semana", indicó.

Acerca de un supuesto interés de los Tigres UANL por ficharlo, el sudamericano dio poca importancia al tema, dijo que a veces los medios sacan noticias que no son ciertas y él trata de estar concentrado en los Pumas.

"Estamos mentalizados en lo deportivo. Lo que podemos hacer es venir día a día y entregar lo mejor, nos entrenamos con los objetivos en conjunto aunque, obviamente, tengo que hacer mi parte", indicó.

Ante los riesgos de contagio de la COVID-19, que en México suma 41.190 muertes, el jugador recordó que en el fútbol mexicano se han seguido protocolos ordenados y no experimenta ningún temor de contraer el virus.

"No tengo miedo, estamos respaldados por un protocolo científico. La situación es para alarmarse, pero miedo no tengo", enfatizó.