Eduardo Casanova manda un mensaje a todos los jóvenes del país

MADRID, 23 (CHANCE)



Este mes de julio nos está dejando bastante preocupados a todos por la cantidad de rebrotes que está habiendo en toda España. Parece que los tres meses de confinamiento que hemos vivido no han servido para nada, o quizás, algunos lo han olvidado muy rápidamente. Son muchas las fiestas ilegales que se están celebrando y la poca conciencia que tienen muchas personas a la hora de no cumplir con las medidas de seguridad.



Eduardo Casanova ha querido enviar un mensaje muy claro a todos los jóvenes que no están respetando las medidas de seguridad: "yo soy un chico joven y me gusta divertirme pero no soy especialmente fiestero, en cualquier caso no es excusa. Creo que no es momento para hacerlo, yo lo pienso cuando veo a mi abuela... me pongo muy tenso, creo que es un tiempo en el que tenemos que aprovecharlo de otra manera".



Sobre si ha encontrado el amor de su vida, Eduardo ha confesado que: "Pues mira, por el momento yo te diría que sí, hay que dejar que el tiempo pase. El amor es un gran tema, sobre todo en el mundo del confinamiento, hay muchos divorcios y rupturas". En cuanto a cómo ha llevado él los meses del confinamiento: "No he escrito nada y además me cae muy mal la gente que dice que ha sido muy productivo en esta cuarentena. He sido todo lo productivo que he podido, pero la cabeza la teníamos a mil".