Ecuador advierte con incautar buques foráneos si ingresan en su territorio

Quito, 26 jul (EFE).- El ministro ecuatoriano de Defensa, Oswaldo Jarrín, advirtió este jueves que se incautarán los buques foráneos que ingresen ilegalmente en el territorio del país andino y puntualizó que una flota pesquera extranjera está en aguas internacionales cerca de Galápagos.

En una rueda de prensa, el funcionario comentó que hace más de un mes detectaron la presencia de una flota pesquera numerosa en el Pacífico sur y desde entonces estaban atentos a la situación por su recorrido hacia el norte.

"En ningún momento se ha violentado, se ha incursionado, se ha penetrado o ha entrado un buque de la flota pesquera internacional en la zona económica exclusiva" de Ecuador, aseguró Jarrín al anotar que "muchos" de los barcos son chinos, aunque no saben si pertenecen al Estado o son particulares.

Y advirtió que si algún barco ingresa "será incautado", como ocurrió en 2017.

En agosto de ese año, Ecuador detectó una gran flota de pesca ilegal cerca de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) compuesta por 297 buques, uno de ellos el Fu Yuan Yu Leng 999, que fue incautado y que desde mañana se integrará a la escuadra naval.

Con una eslora de 99 metros y con capacidad de navegación de hasta sesenta días, ese barco fue capturado con 300 toneladas de pesca prohibida en sus depósitos.

En esa embarcación se hallaron, entre otros, tiburones martillo, que están en peligro de extinción y que hacen parte de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Jarrín indicó que para la vigilancia marítima cuentan con una flota naval conformada por corbetas, guardacostas, avión que realiza el patrullaje y la exploración marítima en forma permanente para que no haya penetraciones en la zona económica exclusiva.

El pasado jueves, la Armada de Ecuador aseveró que mantenía una continua vigilancia sobre una flota pesquera extranjera que estaba cerca de las islas Galápagos, catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por su rica biodiversidad marina y terrestre.

Precisó que la flota estaba compuesta por "unas 260 embarcaciones, entre pesqueros, buques de abastecimiento y bodegaje", que se han situado justo "fuera del límite de la zona económica exclusiva" del país.

Según informaciones de satélites, la flota se encontraba como un enjambre de barcos en un sector del océano equidistante entre el archipiélago de Galápagos y las costas continentales de Ecuador.

Alrededor de Galápagos se establece la llamada Zona Económica Exclusiva Insular (ZEEI), en la que Ecuador tiene jurisdicción y vigila por ser una región ecológicamente sensible y servir de corredor a una infinidad de especies marinas.

Es por ello que el Comando de Operaciones Navales de la Armada de Ecuador realiza una frecuente exploración aeromarítima de la ZEEI, así como en la Zona Económica Exclusiva Continental, de 200 millas desde las costas continentales del país.

PREOCUPACIÓN AMBIENTAL

El archipiélago de Galápagos está formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, y por su rica biodiversidad es considerado un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.

En medio de esta coyuntura, Norman Wray, ministro presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, se mostró preocupado por las especies en la zona.

"Datos desgarradores: Esperanza, tiburón ballena: marcada 09/2019. Dejó de transmitir 05/2020. 280 días transmitiendo. Entre ZEE y RMG insular. Puntos blancos flota china, coincidencia?", escribió en su perfil de Twitter.

Una preocupación que también hizo extensiva el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

"Se convoca a expertos, activistas y organizaciones latinoamericanas, en temas de ambiente y animales a generar reacción regional frente a las gigantescas flotas que se encuentran en las Costas de Suramérica, Centroamérica, la fauna de Galápagos es una de las últimas del planeta", escribió esta semana en Twitter.

La preocupación circula entre la ciudadanía, que se ha lanzado a las redes sociales contra la pesca cerca de Galápagos con mensajes que acompañan con etiquetas como "SOSGALÁPAGOS", "Fuera flotas pesqueras chinas" y "Digamos basta Galápagos SOS".

OTROS TEMAS DE SEGURIDAD

El ministro de Defensa comentó que la presencia de la flota pesquera internacional "es de preocupación", pero no es el único en asuntos de seguridad marítima, por lo que mañana inaugurarán una capitania de puerto en la zona de Posorja (provincia del Guayas) para avanzar en el control de la seguridad del mar.

Aseguró que se reforzarán los controles mediante la cooperación entre los cuatro puertos del país (tres de ellos de aguas profundas), las islas Galápagos y la participación de Colombia y Perú.

"Hemos tenido en las reuniones binacionales, tanto con Perú como con Colombia, la aceptación de incorporarse a la cooperación de seguridad marítima regional", comentó al recalcar que el trabajo con esas dos naciones andinas es "esencialmente contra el narcotráfico".