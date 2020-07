Economía.- El Senado de Chile aprueba la ley que permite el retiro de fondos del sistema de pensiones por la pandemia

10/03/2020 Senado de Chile ECONOMIA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL AGENCIA UNO / PABLO OVALLE ISASMENDI



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Senado de Chile ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que permite retirar hasta el 10% de los fondos provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de pensiones privado de Chile, sin pagar impuestos en el marco del estado de excepción decretado por la pandemia.



Según ha informado la Cámara Alta a través de su cuenta de Twitter, el proyecto ha salido adelante con 29 nuevos a favor, 13 en contra y una abstención. Ahora, la reforma pasará a la Cámara de Diputados chilena, donde ya se aprobó la semana pasada, donde se espera que sea ratificada y despachada.



La aprobación de la norma en el Senado ha supuesto un nuevo varapalo al Ejecutivo chileno, encabezado por Sebastián Piñera, ya que se ha logrado con los votos de la coalición política oficialista Chile Vamos.



Antes de la votación, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, ha vuelto a manifestar las críticas del Gobierno a la iniciativa y ha sostenido que es "una excusa para otros propósitos", según ha informado Radio Cooperativa.



Previo a que el proyecto de ley saliera adelante en la Cámara de Diputados, el Gobierno se había esforzado para alinear los votos de los diputados oficialistas, algo que no consiguió.



Por su parte, la presidenta del Senado de Chile, Adriana Muñoz, ha pedido a Piñera que no vete ni lleve al Tribunal Constitucional el proyecto de ley aprobado.



"El mensaje al presidente es que no vente, que no lleve requerimiento al Tribunal Constitucional", ha indicado Muñoz en una rueda de prensa, recogida por el diario 'La Tercera'.



A su juicio, hacerlo sería "darle la espalda a millones de chilenos que hoy día ven en esta iniciativa, en este proyecto de ley, una esperanza a la situación grave que están viviendo".



"Ya es realmente agotador el usar tanto resquicio, esconderse tanto en la Constitución para no entregar una respuesta a nuestros compatriotas", ha insistido.