Dan luz verde a la revisión técnica para el envío a Marte del nuevo rover Perseverancia

En la imagen, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Miami, 22 jul (EFE).- La NASA informó este miércoles que hay "luz verde" para el lanzamiento a Marte el próximo 30 de julio de su nuevo rover Perseverance desde el Centro espacial Kennedy, en el centro de Florida, tras ser aprobada "la revisión de preparación para el vuelo".

El lanzamiento del Perseverancia está previsto para una ventana de tiempo a partir de las 7:50 de la mañana (11:50 GTM) el próximo 30 de julio desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy.

"En la actualidad, todo es verde en todos los ámbitos", manifestó Matt Wallace, subdirector del proyecto para la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en California.

"Todos los involucrados en este esfuerzo, desde el equipo de la nave espacial hasta el equipo del vehículo de lanzamiento y los que trabajan en el rover, esperan ver a Perseverance comenzar su tan esperado vuelo a Marte", agregó.

La NASA dijo que la aprobación de hoy es "un hito importante en su camino hacia la plataforma de lanzamiento".

Subrayó que es una oportunidad para el equipo de "Marte 2020" y el proveedor de vehículos de lanzamiento United Launch Alliance de informar sobre la preparación de la nave espacial y todos sus aspectos técnicos.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, agradeció hoy a todo el equipo por sacar adelante esta "emblemática" misión que evidencia la perseverancia del país "para que Perseverance esté listo para volar durante estos tiempos difíciles".

Wallace dijo, sin embargo, que mantendrán "la cabeza baja" durante las actividades finales de prelanzamiento y la apertura de la ventana de lanzamiento la próxima semana, hasta estar seguros de que esta nave espacial está en camino de manera segura.

"Marte es un cliente difícil y no damos nada por sentado", precisó.

En ese sentido, la nave espacial y los equipos de lanzamiento tienen una última revisión para completar el próximo lunes "antes de que la misión reciba la aprobación final para proceder con el lanzamiento", aclaró la NASA.

Se prevé que el vehículo aterrice en el cráter Jezero de Marte el próximo 18 de febrero de 2021 para buscar restos de vida microbiana en el planeta.

Allí tomará muestras del terreno que serán enviadas de vuelta a la Tierra y obtendrá datos para la futura exploración humana y el establecimiento de un asentamiento permanente.

En caso de que el cohete no pudiese despegar por cualquier cuestión climatológica, la ventana de lanzamiento se extendería hasta mediados de agosto, pero no podría retrasarse más ya que la Tierra y Marte dejarían de estar en la posición adecuada para producirse el lanzamiento.