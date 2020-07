Cultura.- Taylor Swift publica nuevo disco por sorpresa, Folklore

08 December 2019, England, London: US singer Taylor Swift performs on stage during the Capital's Jingle Bell Ball at the O2 Arena. Photo: Isabel Infantes/PA Wire/dpa



Taylor Swift ha anunciado nuevo disco por sorpresa, 'Folklore', que saldrá a la venta esta medianoche y que ya puede reservarse en su página web. Ha sido en redes sociales, donde la cantante ha revelado esta inesperada noticia, para alegría de sus fans. Un álbum de estudio en el que ha trabajado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.



"¡Sorpresa! Esta medianoche publicaré mi octavo álbum de estudio, 'Folklore'; un disco completamente nuevo lleno de canciones en las que he vertido todos mis deseos, sueños, miedos y reflexiones", escribía Swift en su cuenta de Twitter. En Instagram, la cantante fue publicando fragmento de la portada del disco, como si de un puzle se tratase, para después anunciar el lanzamiento.



El anuncio ha sido completo, puesto que también ha revelado el número de temas que incluirá 'folklore', un total de 16 más un bonus track. Aunque hecho durante la cuarentena, incluye una colaboración con Bob Iver, 'Exile'.



La diva de Pensilvania también ha compartido que lanzará ocho ediciones físicas distintas de 'Folklore', ocho ediciones de lujo tanto en CD como en vinilo, cada una con portadas y fotografías únicas y que estarán disponibles durante una semana.



La cantante ha comentado que ha coescrito 11 de los temas del disco, que está producido por Aaron Dessner, de The National, quien también publicó en sus redes sociales el anuncio. Jack Antonoff y William Bowery también han colaborado con el álbum.



"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo sería el momento perfecto para lanzar este disco", escribió Swift en una declaración adjunta a las imágenes del álbum.



"Pero los tiempos que vivimos me hacen acordarme que nada está garantizado y me dicen que, si haces algo que adoras, deberías compartirlo con el mundo", añadió. Además, esta medianoche saldrá el primer videoclip del álbum, 'Cardigan', que ha sido dirigido por la propia cantante.



