Cultura.- James Cameron, sorprendido de cómo está quedando Avatar 2

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El director James Cameron está realmente contento con las imágenes que ya están filmadas de Avatar 2, pero aun así no se da palmaditas en la espalda. La secuela de su exitosa película de 2009 ya ha reanudado su rodaje en Nueva Zelanda, y mientras prepara simultáneamente las tres entregas posteriores de la franquicia, el director ha expresado su contento con las imágenes que ya se han realizado.



El cineasta está acostumbrado a los rodajes ambiciosos. En 1997 Titanic se convirtió en la película más taquillera de la historia, hasta que fue desbancada por Avatar. Aunque la segunda entrega de su franquicia galáctica tenía previsto su estreno en 2014, Cameron ha estado esperando a que la tecnología avanzase lo suficiente para poder filmar con tecnología CGI bajo el agua. Gran parte de Avatar 2 se desarrollará en las profundidades oceánicas, y parece que el resultado ha sido muy positivo, tal y como ha asegurado el propio director.



En una reciente entrevista con Toronto Sun, el director ha asegurado que las imágenes son espectaculares, incluso para alguien como él que está acostumbrado a las grandes producciones. "Trato con imágenes de éste tipo todos los días, y aun así hay veces que veo las escenas y digo 'esto es realmente increíble", explicó Cameron.



"No me estoy dando una palmada en la espalda con éste comentario", añadió, rompiendo una lanza a favor de su equipo de arte y producción. "Es una fusión entre algunos de los mejores diseñadores del mundo y de un gran elenco. Pero si tienes el guion y el diseño correcto, sólo es un proceso iterativo en el que todo se filma y se monta".



Es un extraño gesto de humildad por parte del cineasta, que en general se ha mostrado bastante prepotente con sus anteriores proyectos. Aunque acredita el buen resultado de Avatar 2 a su equipo, también deja claro su entusiasmo por la cinta, en la que lleva trabajando más de una década.



Habrá que ver que Avatar 2 es capaz de alcanzar la impresionante cifra de su predecesora, que tiene un total de 2.743 millones de dólares en un tazón. Para él, Cameron contará la historia de Kate Winslet, quien volverá a las órdenes de la directora de Titanic, Oona Chaplin, Eddie Falco, Cliff Curtis y Jemaine Clement, así como la protagonista de la primera película, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Sam Worthington.