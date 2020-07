Cristina Cifuentes opina sobre la situación del Rey Juan Carlos I

MADRID, 23 (CHANCE)



Que el rey emérito está pasando por su peor momento, es una realidad. Muchos son los temas que están viendo la luz en estos momentos y muchas las críticas que está recibiendo por la gestión que hizo en el pasado y que ahora, todos los ciudadanos nos estamos enterando. Pendiente de una investigación, toda la Familia Real se muestra de la manera más discreta ante estas informaciones... pero ¿le pasará factura a los Reyes actuales?



Cristina Cifuentes ha hablado sobre el complicado momento por el que está pasando Don Juan Carlos I: "Es algo verdaderamente horrible y en el peor momento posible. Que ocurra esto en un momento donde tenemos la peor crisis económica, social y sanitaria... es verdaderamente negativo".



A pesar de esto, Cristina cree que el Rey Felipe VI no debería pagar la actuación de su padre en el pasado: "Al margen de la actuación del rey emérito, todo esto perjudica mucho a la institución monárquica. Yo que soy republicana, creo que es momento de apoyar la monarquía como institución, una persona no es responsable de lo que haga su padre, el Rey Felipe ha actuado como jefe de estado de una manera muy diferente a su padre y creo que hay que apoyar la monarquía. Yo no sé cómo acabará esto, cada día conocemos un episodio nuevo, esto es la versión de Corinna pero aunque fuera un 20% de lo que ella está diciendo verdad ya sería terrorífico".



Sobre si ella ha encontrado el amor a lo largo de su vida, Cristina Cifuentes nos confiesa que: "En el amor no se triunfa nunca, es una carrera de fondo pero muy de fondo y además creo que cada persona lo vivimos de una manera diferente. Hay quien necesita estar enamorado a lo largo de toda su vida y hay quien elige tener relaciones estables, duraderas y satisfactorias. Yo ya he perdido la cuenta pero deben de ser como 33 o 34 años con la misma persona". Y es que ahora, la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra en un momento especial: "La verdad es que mi hija no tiene muchas ganas de casarse. Yo le digo que haga lo que le parezca, lo importante es que sea feliz. Si me gustaría ser abuela, eso sí".