Coronavirus.- Filipinas da marcha atrás y vuelve a prohibir los viajes no esenciales al extranjero por el coronavirus

19/03/2020 Imagen de archivo de turistas intentando salir de Filipinas desde el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila POLITICA INTERNACIONAL Alejandro Ernesto//Alejandro Ern / DPA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El grupo operativo intergubernamental encargado de la gestión de la pandemia de coronavirus en Filipinas ha decidido dar marcha atrás en su decisión anterior y ha vuelto a prohibir los viajes no esenciales al extranjero por el riesgo de contagio de coronavirus, según ha informado el diario local 'The Philippine Star'.



El portavoz de la Presidencia de Filipinas, Harry Roque, ha explicado que el grupo operativo intergubernamental retiró la prohibición de viajes no esenciales al extranjero el 8 de julio pero que, desde entonces, solo una empresa ha aceptado asegurar a los filipinos que realicen esos viajes.



El portavoz de la Presidencia filipina ha dicho que las personas que hayan reservado viajes no esenciales desde el 21 julio podrán salir del país "de acuerdo con las condiciones fijadas por el Gobierno". Las condiciones anteriormente fijadas por el Ejecutivo incluyen la remisión de copia de los billetes de ida y vuelta para viajeros con visado de turista y un seguro médico para afrontar gastos en caso de que tengan que quedarse en otro país por enfermar.



El Gobierno de Filipinas prohibió en marzo a los ciudadanos filipinos los viajes de turismo por la pandemia del coronavirus. Una resolución anterior del grupo operativo intergubernamental encargado de la gestión de la pandemia permitía los viajes al extranjero por motivos laborales.



La pandemia del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado hasta la fecha en el archipiélago de Filipinas más de 72.000 personas contagiadas y más de 1.800 víctimas mortales. A nivel global, la pandemia deja más de 15 millones de contagiados y más de 623.000 muertos.