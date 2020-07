Conversaciones sobre brexit cerca de plazo y sin grandes avances

(Bloomberg) -- La última ronda de conversaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea sobre su futura relación terminó con ambas partes diciendo que aún están lejos de llegar a un acuerdo. En privado, los funcionarios están avanzando hacia acuerdos en áreas clave.

Después de discusiones en Londres, Michel Barnier, jefe negociador de la UE, dijo a periodistas el jueves que “hay grandes diferencias” entre las dos partes y que un acuerdo es “poco probable” si el Reino Unido se niega a retroceder en sus líneas rojas. Su homólogo británico, David Frost, dijo que los negociadores tienen que enfrentar la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo.

Sin embargo, más allá de la retórica pública, hubo indicios de que ambas partes utilizaron esta semana para indicar su disposición a comprometerse en lo que han sido áreas controvertidas: cómo se estructurará cualquier acuerdo, qué papel tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la vigilancia de un acuerdo y hasta qué punto se requerirá a Gran Bretaña aplicar las normas de ayuda estatal de la UE.

Se acaba el tiempo

Las conversaciones están ahora cerca del límite de tiempo, y las discusiones continuarán hasta septiembre mientras los funcionarios buscan un acuerdo antes de que los líderes europeos se reúnan a mediados de octubre, solo unas semanas antes de que el Reino Unido finalmente abandone el mercado único de la UE y la unión aduanera a fin de año. Si Gran Bretaña y la UE no logran llegar a un acuerdo para entonces, las empresas se enfrentarán a la imposición de aranceles y cuotas donde actualmente no existen.

Las negociaciones están equilibradas entre el colapso y el avance, dijo el jueves a periodistas un alto funcionario del Reino Unido con conocimiento de las negociaciones.

Los desacuerdos sobre qué derechos tendrán los barcos de la UE para pescar en aguas británicas y qué reglas de “igualdad de condiciones” tendrá que aplicar el Reino Unido para garantizar la competencia leal entre las empresas siguen siendo el mayor obstáculo. En estas áreas, los funcionarios dicen que ninguna de las partes parece dispuesta a parpadear primero, y se han hecho pocos progresos.

Pero después de las conversaciones de la semana, el Reino Unido señaló que había retrocedido en su oposición a la demanda de la UE de que el acuerdo se presentara en forma de un acuerdo general. El líder británico, Boris Johnson, originalmente había rechazado este enfoque, ya que quería una serie de miniacuerdos para que un desacuerdo en un área no pudiera llevar a represalias por otros asuntos no relacionados.

Por parte de la UE, Barnier indicó que el bloque está dispuesto a ceder en su plan para que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas supervise el acuerdo –algo a lo que los miembros euroescépticos del partido conservador de Johnson se oponen con vehemencia– y en su insistencia en que mantenga el control sobre la política de ayuda estatal del Reino Unido en el futuro.

Ayuda estatal

Inicialmente, la UE exigió que el Reino Unido se apegue a las reglas de ayuda estatal del bloque, incluso si cambiaran con el tiempo. El jueves, Barnier solo dijo: “Necesitamos coherencia, o algún tipo de equivalencia”.

Sin embargo, está claro que ambas partes creen que ya deberían haberse hecho más progresos. Las autoridades esperaban que esta semana se vieran avances significativos después de que la llamada del mes pasado entre Johnson y el liderazgo de la UE pareciera inyectar un nuevo impulso a las negociaciones.

Si bien el Reino Unido ha estado presionando por un acuerdo general para el verano, la UE ha considerado que la fecha límite es la cumbre de los líderes de la UE en octubre. Cualquier acuerdo iría a todos los gobiernos de la UE para su ratificación.

Los negociadores principales de ambas partes dicen que continuarán las negociaciones y que todavía están dispuestos a llegar a un acuerdo. “Quiero reafirmar la voluntad de la UE de alcanzar un ambicioso acuerdo de asociación”, dijo Barnier.

“A pesar de todas las dificultades, sobre la base del trabajo que hemos realizado en julio, mi evaluación es que todavía se puede llegar a un acuerdo en septiembre”, dijo Frost. “Deberíamos continuar negociando con este objetivo en mente”.

Los dos hombres mantendrán conversaciones informales la próxima semana antes de que comience una ronda formal de negociaciones el 17 de agosto.

