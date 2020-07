Ciencia.-Un flash ultravioleta puede explicar cómo explotan las enanas blancas

23/07/2020 Un flash ultravioleta puede explicar cómo explotan las enanas blancas. Por segunda vez, astrofísicos han visto un espectacular destello de luz ultravioleta (UV) que acompaña a una explosión de enana blanca. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZTF/A. A. MILLER (NORTHWESTERN UNIVERSITY) AND D.



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Un evento extremadamente raro de supernova, puede ofrecer información sobre varios viejos misterios, que incluyen lo que hace que las enanas blancas exploten, cómo la energía oscura acelera el cosmos y cómo el universo crea metales pesados, como el hierro.



"El flash UV nos dice algo muy específico acerca de cómo explotó esta enana blanca", dijo en un comunicado el astrofísico de la Universidad de Northwestern, Adam Miller, quien dirigió la investigación. "A medida que pasa el tiempo, el material explotado se aleja más de la fuente. A medida que ese material se adelgaza, podemos ver más y más profundo. Después de un año, el material será tan fino que podremos ver todo el centro de la explosión ".



En ese punto, dijo Miller, su equipo sabrá más sobre cómo esta enana blanca, y todas las enanas blancas, que son densos restos de estrellas muertas, explotan.



El artículo se publica en The Astrophysical Journal.



Usando la Instalación Transitoria Zwicky en California, los investigadores detectaron por primera vez la peculiar supernova en diciembre de 2019, justo un día después de que explotó. El evento, denominado SN2019yvq, ocurrió en una galaxia relativamente cercana ubicada a 140 millones de años luz de la Tierra, muy cerca de la cola de la constelación Draco en forma de dragón.



En cuestión de horas, los astrofísicos utilizaron el Observatorio Swift de la NASA para estudiar el fenómeno en las longitudes de onda ultravioleta y de rayos X. Inmediatamente clasificaron SN2019yvq como una supernova Tipo Ia, un evento bastante frecuente que ocurre cuando explota una enana blanca.



"Estas son algunas de las explosiones más comunes en el universo", dijo Miller. "Pero lo que es especial es este flash UV. Los astrónomos lo han buscado durante años y nunca lo han encontrado. Hasta donde sabemos, esta es en realidad la segunda vez que se ve un flash UV con una supernova Tipo Ia".



El raro destello, que duró un par de días, indica que algo dentro o cerca de la enana blanca estaba increíblemente caliente. Debido a que las enanas blancas se vuelven cada vez más frías a medida que envejecen, la afluencia de calor desconcertó a los astrónomos.



"La forma más sencilla de crear luz UV es tener algo que esté muy, muy caliente", dijo Miller. "Necesitamos algo que sea mucho más caliente que nuestro Sol, un factor de tres o cuatro veces más caliente. La mayoría de las supernovas no son tan calientes, por lo que no recibes la radiación UV muy intensa. Algo inusual sucedió con esta supernova para crear una fenómeno caliente ".



Miller y su equipo creen que esta es una pista importante para entender por qué explotan las enanas blancas, que ha sido un viejo misterio en el campo.



Una vez que los investigadores sepan qué causó la explosión, aplicarán esos hallazgos para aprender más sobre la formación de planetas y la energía oscura.



Debido a que la mayor parte del hierro en el universo es creado por supernovas de tipo Ia, una mejor comprensión de este fenómeno podría contarnos más sobre nuestro propio planeta. El hierro de las estrellas explotadas, por ejemplo, formó el núcleo de todos los planetas rocosos, incluida la Tierra.



"Si quieres entender cómo se formó la Tierra, debes entender de dónde viene el hierro y cuánto hierro se necesitaba", dijo Miller. "Comprender las formas en que explota una enana blanca nos da una comprensión más precisa de cómo se crea y distribuye el hierro en todo el universo".