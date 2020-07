Bola de partido para el Juventus

Los jugadores de la Juventus FC celebran la victoria al final del partido de fútbol italiano Serie A Juventus FC vs SS Lazio en el estadio Allianz en Turín, Italia, 20 de julio de 2020.EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 22 jul (EFE).- El Inter de Milán no pasó del 0-0 este miércoles en San Siro contra el Fiorentina y ofreció al líder Juventus Turín la posibilidad de proclamarse oficialmente campeón de Italia por novena vez consecutiva si gana este jueves en el campo del Udinese.

El Juventus suma ahora seis puntos de ventaja sobre el Atalanta, segundo, y siete sobre el Inter, que quedó tercero, por lo que un triunfo este jueves ante el Udinese le hará inalcanzable para sus rivales, que tienen peores resultados en los choques directos con los turineses, a falta de tres jornadas para el final.

Dos disparos al poste, del belga Romelu Lukaku y del chileno Alexis Sánchez, y las paradas del meta Marco Terracciano impidieron al Inter triunfar y le hicieron perder la segunda plaza a favor del Atalanta, ganador este martes ante el Bolonia con un gol del colombiano Luis Muriel.

En la segunda mitad entró el argentino Lautaro Martínez, objetivo de mercado del Barcelona, entre otros, pero el consejero delegado interista, Giuseppe Marotta, destacó en los prolegómenos del encuentro que planea reunirse con el jugador para extender y mejorar su contrato, que expira actualmente en 2023 y prevé un sueldo de 1,5 millones de euros por año.

En el Paolo Mazza de Ferrara, el Roma, rival europeo del Sevilla, aplastó 6-1 al modesto Spal, colista y ya matemáticamente descendido, con un gol del español y exbarcelonista Carles Pérez. El catalán salió de titular y marcó el 2-1 en el 38 con un potente zurdazo tras entrar en el área de penalti.

Un gol del croata Nikola Kalinic, ex del Atlético Madrid, un doblete del lateral brasileño Bruno Peres, un tanto del serbio Aleksandar Kolarov y uno espectacular de Nicoló Zaniolo sentenciaron el partido a favor de un Roma que ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros y es quinto en solitario.

Zaniolo, uno de los talentos más brillantes del fútbol italiano, sentenció el partido en el añadido con una espectacular carrera de 60 metros acabada con un zurdazo a la esquina y envió un aviso al Sevilla, su próximo rival en la Liga Europa.

Se estrelló en Parma el Nápoles (1-2) y bajó a la séptima posición, aunque los hombres de Gennaro Gattuso tienen asegurada su presencia en la fase de grupos de la próxima Liga Europa al haber ganado la Copa Italia.

Dos penaltis, transformados por Gianluca Caprari al borde del descanso y por el sueco Dejan Kulusevski, en el 87, decidieron un partido en el que Lorenzo Insigne había dado el momentáneo 1-1 al Nápoles, con otra pena máxima.

El mexicano Hirving Lozano y el español Fabián Ruiz fueron titulares en el once del Nápoles, que encara estos últimos partidos de la Serie A como una preparación de cara a la visita al Barcelona en el Camp Nou del 8 de agosto en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

La jornada dio este miércoles otro veredicto definitivo, con el Brescia del venezolano Jhon Chancellor que perdió 3-1 contra el Lecce y acompañó al Spal de Ferrara en la Serie B, tras apenas un año en la máxima categoría.

Solo falta por decidir el tercer equipo descendido y en este caso la lucha es de alta tensión, con el Génova, un club histórico del fútbol italiano, con nueve títulos ligueros en su palmarés, y el recién ascendido Lecce como protagonistas.

El Génova ganó 2-1 un trabajado derbi contra el Sampdoria, con un gol de penalti de Domenico Criscito y uno del danés Lukas Lerager a falta de veinte minutos para el final.

Este triunfo le sirvió para mantener los cuatro valiosos puntos de ventaja sobre el Lecce, antepenúltimo, que ganó 3-1 al Brescia y le envió a la Serie B.