Banco de desarrollo de Brasil reanudaría venta de activos

(Bloomberg) -- El banco estatal de desarrollo de Brasil está tratando de vender algunas de las compañías dentro de su cartera de acciones que cotizan en bolsa de US$11.800 millones, reanudando un proceso de reducción de su presencia en el mercado que se detuvo por la pandemia.

BNDES ha contactado a los inversionistas para vender su participación restante en acciones preferentes de Petróleo Brasileiro SA, el fabricante de pulpa Suzano SA, el productor de envases de papel Klabin SA y la minera Vale SA, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. No se ha tomado una decisión final sobre la venta de los activos y tampoco hay un cronograma.

Un vocero de BNDES declinó hacer comentarios.

Petrobras probablemente será el primer candidato, dijo una persona. BNDES posee 8% de las acciones del gigante petrolero, incluso después de vender en febrero 22.000 millones de reales (US$4.300 millones) en acciones ordinarias de la empresa. BNDES posee 6,1% de Vale, 11% de Suzano y 5,2% de Klabin, según los documentos presentados.

La estrategia del prestamista de desarrollo es realizar las ventas a través de operaciones en bloque en el mercado, dijeron las personas. Después vendería activos más complejos, que requieren ofertas de seguimiento con procesos de fijación de precios y presentaciones más elaborados. Ese es el caso de la participación de 21,3% que BNDES tiene en el productor de carne JBS SA.

Fundado en 1952, BNDES se creó para desarrollar la industria y la infraestructura del país. Ahora es una parte clave de la agenda del presidente, Jair Bolsonaro, para reducir el Estado. Bajo su nuevo presidente, Gustavo Montezano, que asumió el cargo el año pasado, BNDES ya ha vendido su participación en otro productor de carne, Marfrig Global Foods SA, y acciones de Petrobras, en la mayor venta de acciones que Brasil ha visto en una década.

La caída del mercado causada por la pandemia puso fin a los planes, que ahora están volviendo a la normalidad a medida que las empresas brasileñas completan las ventas de acciones y las ofertas públicas iniciales. La semana pasada, el minorista Lojas Americanas SA recaudó 7.900 millones de reales en una venta primaria.

Nota Original:Brazilian Behemoth BNDES Is Said to Resume Talks for Asset Sales

