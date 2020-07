Arrancan partidos de preparación de la NBA con victoria de Clippers

Los Angeles Clippers, uno de los favoritos al anillo, derrotaron a Orlando Magic (99-90) este miércoles en el primer partido de preparación del reinicio de la temporada NBA, que también permitió observar el aspecto que tendrán los juegos en la "burbuja" de Disney World (Orlando).

Ambos equipos estrenaron el formato con el que la NBA intentará terminar la actual temporada a partir del 30 de julio, con una cancha que presenta varias novedades y adaptada a las prevenciones frente al coronavirus.

Sin espectadores en las gradas, la NBA también prescindió de los banquillos tradicionales. En un espacio más amplio, entrenadores y jugadores suplentes se distribuyen en tres hileras de asientos, con 1,8 metros de separación entre ellas, sin usar mascarillas.

En el centro de la pista de The Arena, una de las tres instalaciones del complejo deportivo de Disney World donde se disputarán los partidos, los oficiales del juego y los responsables de tomar las estadísticas sí portan mascarilla.

Una pantalla de cristal rodea su área y les separa del contacto directo con jugadores y banquillos.

En los fondos, pantallas gigantes muestran animaciones de los equipos y la pista luce un logotipo gigante de la NBA en el centro y encima suyo el lema 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa), el movimiento que lucha por la igualdad racial y el fin de la brutalidad policial contra las personas afroamericanas.

#WholeNewGame (Un Juego Nuevo), el lema del reinicio de la temporada, también aparece en distintos puntos de la cancha.

El despliegue tecnológico causó impresión en el escolta francés Evan Fournier, de los Orlando Magic, quien escribió en Twitter tras el juego: "¡Cómo configuraron la pista! Muy recargado. Simplemente, hay tantos gráficos que da la impresión de estar en el (videojuego) NBA2K".

- El 'show' de Bol Bol -

En el primer partido de equipos NBA tras la suspensión de la temporada regular en marzo, los Clippers alinearon de inicio a sus dos grandes estrellas, Kawhi Leonard y Paul George, que estuvieron 19 minutos en pista y anotaron 9 y 18 puntos respectivamente.

Reggie Jackson (9 puntos), Marcus Morris (9) y el francés Joakim Noah (4) completaron el quinteto ante las ausencias del base Patrick Beverley y el pívot Montrezl Harrell, que abandonaron temporalmente la "burbuja" por motivos personales en los últimos días.

El máximo anotador del partido fue el escolta suplente Lou Williams con 22 unidades. Los Clippers, que ocupan el segundo lugar de la Conferencia Oeste tras Los Angeles Lakers, reiniciarán la temporada el 30 de julio ante sus vecinos angelinos.

Por los Orlando Magic, el pívot montenegrino Nikola Vucevic anotó 18 puntos y capturó 10 rebotes.

En el segundo partido de la jornada, los Denver Nuggets, terceros del Oeste, vencieron a los Washington Wizards por 89 a 82. Forzado por las bajas, el técnico Mike Malone presentó un sorprendente quinteto inicial formado por dos ala-pívots y tres pívots, ninguno por debajo de los 2,03m de altura.

El pívot serbio Nikola Jokic, de 2,13m, ejerció de director de juego y el novato Bol Bol de alero con sus casi 2,20m.

El estreno del hijo del exjugador NBA Manute Bol con la camiseta de los Nuggets fue la gran sensación del partido al sumar 16 puntos, 10 rebotes, 2 triples y 6 tapones, con varias jugadas espectaculares de campo a campo.

Jokic también logró 16 puntos y los acompañó de 7 rebotes y 7 asistencias, mientras que por los Wizards destacó el ala-pívot japonés Rui Hachimura con 18 puntos y 9 rebotes.

- Westbrook vuelve a entrenar -

Cada uno de los 22 equipos que compiten por el título en Disney World jugarán tres partidos de preparación antes del reinicio de la campaña.

Ante la inactividad y las ausencias de jugadores, en el primer partido de cada equipo los cuartos tienen una duración de 10 minutos en lugar de los 12 habituales.

Una de las estrellas de la liga que padeció recientemente COVID-19, el base Russell Westbrook, se reintegró este miércoles a los entrenamientos junto al resto de los Houston Rockets tras concluir dos semanas de cuarentena.

"Estoy agradecido y bendecido de poder competir de nuevo", dijo Westbrook. "Antes de que tuviera que hacer la cuarentena, estaba en muy buena forma, así que debería estar bien".

Westbrook señaló que el único síntoma que sintió fue una congestión nasal y pudo mantenerse en forma durante el aislamiento, si bien posiblemente causará baja en el primer partido de preparación de los Rockets, el viernes ante Toronto Raptors,

De su lado, el base español Ricky Rubio, de los Phoenix Suns, reveló este miércoles que también superó la enfermedad.

"Me siento bien. No tuve muchos síntomas pero ahora que estoy de vuelta, por supuesto, después de no jugar por tres o cuatro meses, las piernas y los pulmones lo sienten.", dijo el base en sus primeras declaraciones en Disney World.

